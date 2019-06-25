iPhone 11 Max'ten Yeni Sızıntı!
iPhone 11 Max'e ait olduğu düşünülen bir kılıf, telefonla ilgili daha önce ortaya atılan iddiayı adeta doğruluyor!
iPhone 11'in üç arka kamerayla geleceği uzun süredir konuşuyor. Artık bu iddiayı destekleyecek bir iPhone aksesuarı da var.
Telefon aksesuarları satan MobileFun'ın sitesinde listelenen Olixar marka bir kılıf, üç kamera için yer açmış görünüyor. Resimde iPhone 11 Max'i de üç lens ve bir flaşla görüyoruz. Sayfada telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor, ancak telefonun üç 12MP lensle geleceği bir süredir konuşuluyor.
Olixar'ın telefondan "iPhone 11 Max" adıyla bahsetmesi de ilginç bir ayrıntı. Bu isim tabi ki gerçek isim ortaya çıkana kadar, temsili olarak kullanılıyor olabilir. Olixar ünlü bir marka olsa da isim ve kamera tasarımına bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Firma, telefonun gerçek ölçülerini elde etmiş olabileceği gibi, bu tasarımı dedikodulara dayanarak geliştirmiş de olabilir.
Buna karşın çoğu dedikodunun üç lensten oluşan kare şekilli bir kamera bloğuna işaret ettiği bir gerçek.
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