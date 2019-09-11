iPhone 11 Nasıl? İşte Ön İnceleme Raporu!
Apple, iPhone 11'i tanıttı. Peki, 11. jenerasyonun en ucuz iPhone'u olma özelliği taşıyan iPhone 11'de ne var ne yok? iPhone 11'e ilk notumuzu verdik!
- Ercan Uğurlu
Apple, geçtiğimiz sene de 3 modelle karşımıza çıkmış ve bunlardan en ucuz model olarak iPhone XR'ı tanıtmıştı. Bu sene de yine 3 modelle sahneye çıkan Apple, bu kez "X" ve "R" gibi takılardan kurtularak direkt olarak yeni seriyi "11" olarak isimlendirdi ve taban model olarak da iPhone 11'i belirledi. Yani kısacası iPhone 11 için, iPhone XR'ın yenilenmiş hali diyebiliriz.
Peki, iPhone 11'in fiyatı ne kadar? Apple'ın Steve Jobs Theater'da belirttiğine göre iPhone 11, 6 farklı renk seçeneğiyle beraber 699 dolar ile raflarda yer alacak. Bu 64 GB'lık model için geçerli olan fiyat. Tam fiyatlar ise şöyle:
- 64 GB iPhone 11 fiyatı: 699 $
- 128 GB iPhone 11 fiyatı: 749 $
- 256 GB iPhone 11 fiyatı: 849 $
Elbette henüz iPhone 11 Türkiye fiyatı belli değil. Üzerine vergiler de gelince iPhone 11 kaç paradan satışa çıkacak, bunu ileriki günlerde göreceğiz.
iPhone 11: Kamera
iPhone 11 ailesinin belki de en dikkat çekici yanlarından biri kuşkusuz kamera. iPhone 11 ile 2 farklı lense yer veren Apple, diğer modellerde lensleri çoğaltmış durumda. 3 telefonun da benzer noktası, tüm lenslerin arkada kare bir alanda toplanmış olması.
iPhone 11'in arkasında 2 kamera yer alıyor. Bunlardan biri 12 MP ölçüsünde geniş açılı ana kamera olurken, bir diğeri ise yine 12 MP ultra geniş açılı kamera. Ana kamerayı 6 element lensten oluşturan Apple, ikinci kamera için 5 element tercih etmiş. Yüzde 100 Focus Pixel desteği sunan 26 mm'lik ana kamera, optik imaj sabitleyiciye sahip ve f/1.8 diyafram açıklığında. İkinci kamera ise 13 mm ve f/2.4 diyafram ile 120 derecelik geniş görüş açısına sahip.
iPhone 11'in kameralarına kazandırılan yetenekler arasında gelişmiş resim işleme mevcut. Fotoğrafın farklı bölgelerine farklı geliştirmeler uygulayarak çoklu fotoğraftan tek işlenmiş fotoğraf elde edebilen kamera, ayrıca Gece Modu'nu da destekliyor pek tabii. Ortam karardığında otomatikman devreye giren bu mod, Apple'ın iddiasına göre oldukça ideal.
Video konusunda da yine iPhone XR gibi 4K video kaydı yapabilen iPhone 11, 2x optik zum, 5x dijital zum özelliğine sahip.
iPhone 11'in kameraları ile yaptığımız çekimler ilk izlenim için gayet iyi görünüyoru. Ancak elbette Apple'ın iddialı olduğu Gece Modu versiyonunu yormak için, düşük ışık çekimleri yapmak gerekiyor. Bunun için de iPhone 11'i detaylı olarak incelememiz gerekiyor.
Ancak kabaca iPhone 11'in kameraları için şunu söyleyebiliriz: Apple, iPhone 11'de modaya uyarak, iPhone XR'ın halihazırdaki kamerasının yanına 120 derecelik ultra geniş açılı bir lens daha eklemiş ve sahneye çıkmış.
Ön kameraya gelirsek, iPhone 11'de, iPhone XR'a göre güncellemede bulunan Apple, burada da 12 MP lense yer veriyor. f/2.2 diyaframlı olan bu ön kamera, HDR desteğine ve iPhone XR'dan farklı olarak 4K 60 kare video kayıt yeteneğine sahip. Ha, bu arada iPhone 11'de ağır çekim selfie özelliği yer alacak. Apple buna "slofie" adını veriyor.
iPhone 11: Tasarım
iPhone 11'in tasarımına gelirsek, iPhone XR ile oldukça benzeştiğini söyleyemek lazım. Hatta iki telefon birebir aynı ölçülerde kasaya sahip ve aynı ağırlıktalar. iPhone 11 de tıpkı XR gibi 150.0 mm uzunluğunda, 75.7 mm genişliğinde ve 8.3 mm kalınlığında. Ağırlığı da 194 gram.
Renkler bakımından, çevre tasarımı anlamında da neredeyse XR kopyası duran iPhone 11, ön ve arka yüzüyle cam malzemeye sahip. Çerçeveleri de yine 7000 serisi alüminyumdan oluşan iPhone 11, IP68 sertifikasıyla beraber suya karşı da dayanıklı yapıda tasarlanmış.
Tasarım bakımında iPhone XR ile iPhone 11 arasında yine "kabaca" tek fark, iPhone 11'in arkasındaki 2'inci kamera.
iPhone 11: Ekran
iPhone 11'in ekranı 6.1 inç boyutunda. Tıpkı iPhone XR gibi 828x1792 piksel, yani HD+ çözünürlüğünde gelen ekran, yine IPS LCD panelden oluşuyor. Yani diyebiliriz ki iPhone 11'in ekranında da iPhone XR'a göre bir değişiklik yok. 19.5:9 görüntü oranı, 326 ppi piksel yoğunluğu yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor ne yazık ki.
iPhone 11: Teknik Kadro ve Diğer Özellikler
iPhone 11, iOS 13 işletim sistemiyle beraber geliyor. Ayrıca işlemci de iPhone 11'de yenilendi. Artık A13 Bionic işlemciyi kullanacak olan Apple, 7nm+ fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlemcisiyle beraber, şu an pazardaki en hızlı işlemci sahibi olduğu iddiasında.
Öyle ki tanıtımda sahnelediği bir fotoğrafta, iPhone 11 sahip olduğu A13 Bionic işlemcisiyle, A12 Bionic CPU'lu iPhone XR, Snapdragon 855 işlemcili Galaxy S10+ ve Kirin 980 işlemcili Huawei P30 Pro'nun önünde yer alıyor. Elbette bu Apple'a göre böyle. Direkt olarak benchmark testlerini iPhone 11 üzerinde çalıştırmadan bu konuda kesin bir şey söylemeyeceğiz.
Grafik tarafı ise, gerçekten de oldukça başarılı işliyor gibi görünüyor. Ancak yine de iddia edildiği gibi görüntüler bir "konsol sınıfında" değil, onu da söylemek lazım.
Bu arada iPhone 11'de, XR'a farklı olarak 802.11ax desteği mevcut. Bluetooth 5 ise aynı şekilde var. Fakat 5G desteği iPhone 11'de yer almıyor.
Son olarak iPhone 11'in 3110 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olduğunu ve 18W'lık bir şarj desteği gösterdiğini söyleyelim. Ancak kutuda bu hızlı şarj adaptörünü göreceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü Apple.
Erken Karar
iPhone 11, iPhone XR'ın işlemci ve kamera konularında güncellenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yani açıkça kısacası, iPhone XR sahiplerinin iPhone 11'e geçmeleri için herhangi bir sebepleri bulunmuyor diyebiliriz. Yine de tercih elbette sizlerin.
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