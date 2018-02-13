iPhone 11 Nasıl Olacak? İşte Gelen İlk Haberler

Apple'ın gelecek amirali iPhone 11 nasıl olacak? 3 farklı iPhone 11 modeli ve daha fazlasını görebiliriz. İşte ilk haberler...

iPhone 11 nasıl olacak? İşte gelen ilk haberler

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook'tan Sosyal Sınıfı Belirleme Patenti!
YouTube ilkeleri bir kez daha güncellendi
Binlerce Web Sitesinde Maden Kodu Keşfedildi
Android Messages, "Allo'laşmaya" Doğru İlerliyor
Android Oreo, Galaxy S6 ve Note 5'e Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir