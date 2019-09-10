iPhone 11 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası
Apple'ın yeni telefonlarından iPhone 11 Pro neler sunuyor?
Apple'ın üç kameralı telefonları, "Pro" adıyla gerçeğe dönüştü. Pro modelleri, 5,8 inç ve 6,5 inç ekranlarla geliyorlar. Peki bu modellerden küçük olanı iPhone 11 Pro, neler sunuyor?
iPhone 11 Pro'nun en önemli özelliği, arka yüzündeki 12 megapiksellik üç kamerası. Bir telefoto, bir geniş ve bir ultra geniş lensten oluşan kamera dizilimi, arka yüzdeki alışılmadık çıkıntının üzerinde yer alıyor. Apple'a göre yeni kameralar, detayları yakalamakta çok başarılı.
Tanıtımda ön kamera sistemi hakkında çok fazla ayrıntı verilmedi ancak Face ID'nin yüzünüzü daha geniş açıdan yakalayabildiği belirtildi.
Kamera bloğunu bir kenara koyduğumuzda iPhone'un tasarımının üçüncü yılında önemli bir değişiklik sunmadığını görüyoruz.
iPhone 11 Pro, yeni ve güç verimliliği daha yüksek A13 Bionic yonga setiyle geliyor. Apple'a göre iPhone 11 Pro'nun pili, iPhone XS'den dört saat daha uzun dayanıyor.
iPhone 11 Pro için ön siparişler, bu cumadan itibaren alınmaya başlanacak ve telefon, 20 Eylül'de satışa sunulacak.
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