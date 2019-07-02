iPhone 11 Serisi CAD Çizimleriyle Göründü
Merakla beklenen iPhone 11'in "kare kamera yumrusunu" gösteren yeni çizimler internete sızdı!
Geçen seneki iPhone'lar gibi bu sene tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 11 de bir çok defa sızdı. Yeni sızıntı, CAD (bilgisayar yardımlı tasarım) resimleri şeklinde karşımızda.
SlashLeaks'in paylaştığı görüntülerde iPhone 11'in üç modelini hem önünden, hem de arkasından görebiliyoruz. Üç cihaz da iPhone XS serisindekine benzer, geniş bir çentikle geliyor. Zaten üç telefonun da ön yüzü, önceki senelerdeki iPhone'lara çok benziyor. Asıl değişiklik, arka yüzde yer alıyor ancak bunu önceki sızıntılarda zaten görmüştük. Elbette sol üst köşedeki kare şekilli kamera çıkıntısından bahsediyoruz.
Bu kamera yumrusu, iPhone 11 ve iPhone 11 Max'te üç lense sahip görünüyor. Eski modellerdeki kamera sayısı, ikiydi. Bununla birlikte iPhone 11R'de iki arka kamera mevcut. Önceki model olan iPhone XR'de tek arka kamera bulunuyor.
Görünen diğer ayrıntılar arasında cihazın altındaki hoparlör ızgarası ve şarj portu var. Sızıntılar, şarj bağlantısının USB-C mi yoksa Lightning mi olduğu konusunda henüz bir karar vermiş değiller.
Diyagramlarda ekran boyutlarını da görebiliyoruz. Buna göre iPhone 11 5,8 inç, iPhone 11 Max 6,5 inç, iPhone 11R ise 6,1 inç ekranla geliyor. Bunlar da yeni bilgiler değiller.
Sızıntılara dikkatle yaklaşmakta fayda var, ancak şu an çoğunun aynı şeyi söylediği bir gerçek. Bu yüzden eylülde tanıtılacak iPhone'lar bu çizimlerdeki gibi olabilir.
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