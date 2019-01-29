iPhone 11'den Yeni Bir Sızıntı

iPhone'un arka kamera tasarımı değişerek, bu ilginç hali alabileceği iddia edildi!

iPhone 11'den Yeni Bir Sızıntı

Apple, yeni söylentilere göre iPhone 11'in arka kameralarının tasarımında değişiklik yapabilir.

CompareRaja'nın konuştuğu kaynaklara göre Apple, iPhone 11'in (veya iPhone XI) arka kameralarını, yine telefonun üst tarafında tutacak ancak ortaya taşıyacak. Apple'ın bu tür değişiklikler yapmasına nadiren rastlıyoruz, ancak çentik ve home düğmesinin kaldırılması gibi değişikliklerin yapıldığını da biliyoruz.

"Cyclops" (tek gözlü dev) kamera

iPhone 11'in bir başka yeniliği, aynı sızıntıya göre üç kamera olabilir. Bu iddiayla ilgili görüntüyü yukarıda görebilirsiniz. Kaynak, iPhone 11'in dört renk seçeneğiyle geleceğini, standart space grey, gold ve silver seçeneklerinin yanında yeni bir mavi tonunun sunulacağını söylüyor. Son olarak iPhone 11'in iPhone XS ile aynı ekrana sahip olacağı, ancak ekran çerçevesinin daha ince olacağı belirtiliyor.

Kaynağı doğrulamamız mümkün olmadığından bu iddialara şimdilik şüpheyle bakmakta yarar var.

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