iPhone 11'e Akıllı Çerçeve Özelliği Geliyor!
Apple, iPhone 11 ile kullanıcıların "kazara" mahvettikleri fotoğrafları geri döndürecek "Akıllı Çerçeve" özelliği ile gelebilir.
- Ercan Uğurlu
iPhone kullanıcılarının eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 11'e geçmeleri için önemli nedenlerden biri olacağına inanılan yeni bir özellik, hatalı çekilen fotoğrafları düzeltmeyi amaçlıyor. Akıllı Çerçeve adı verilen bu özellik, iPhone 11'in yeni geniş açılı kamerasının ekstra detaylar toplayarak normal lensle çekilmiş fotoğraflara göre daha geniş görüntü almasını sağlayacak.
Başka bir deyişle, çektiğiniz fotoğrafta objeniz karede yer almıyorsa (örneğin uzun bir gökdelenin ucu veya fotoğraftaki kişinin kafası gibi) Akıllı Çerçeve özelliği bunları kareye ekleyebilecek. Bunu, kullanıcı fotoğrafı çekerken, kadrajda görünenden daha fazla alanı yakalamasıyla sağlayan Akıllı Çerçeve özelliği, böylece hatalı çekilen fotoğraflarda perspektif ve çerçeve ayarının çekim sonrası yapılabilmesini mümkün kılacak. Ha, bu özellik iPhone 11 satın almak için başlı başına bir sebep m, bizce değil; ancak iddia o yönde.
Ön Kameraya Ağır Çekim Geliyor
iPhone 11'e ilişkin başka sızıntılar da var. Bunlardan biri iPhone 11'in ön kamerasının saniyede 120 kare (fps) ağır çekim video kaydı yapabileceği. Mevcut iPhone XS serisi 720p'de 240 fps veya 1080p'de 120 fps ağır çekimde kayıt yapabilen bir arka kameraya sahipti. Görünüşe göre Apple, benzer özelliği iPhone 11 ile ön kameraya da taşımayı düşünüyor.
3 Model Olacak
Son olarak gelen raporlardan bir diğeri de iPhone 11'in 3 farklı model olarak karşımıza çıkacağını doğrular nitelikte. Bunlardan biri 5.8 inç boyutlu iPhone 11, 6.5 inç ekranlı iPhone 11 Max ve 6.1 inç büyüklüğünde "daha ucuz" iPhone 11 XR şeklinde.
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