iPhone 11'in Üçlü Kamera Tasarımı Yine Göründü

iPhone 11'in ilginç (ve pek çok kişiye göre hoş olmayan) bir üçlü kamera tasarımıyla geleceği iddiası, yeni sızıntıyla güçlendi!

iPhone 11'in Üçlü Kamera Tasarımı Yine Göründü

iPhone 11'in tanıtımına daha birkaç ay var ve üçlü kamerayla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bugün ortaya çıkan iPhone 11 kılıf çizimleri, Apple'ın tartışmalı arka kamera tasarımına yer veriyor.

SonnyDickson.com

Görüntüleri "Çin'deki güvenilir kaynaklardan" elde eden sızıntı sitesi SonnyDickson.com, yeni tasarımı destekleyen kılıf çizimlerini paylaştı. Bu sırada SlashLeaks'in paylaştığı çizimler, kameraların nasıl görüneceği hakkında bizlere ipuçları verdi. Ortaya çıkan görüntünün hoş olduğunu söylemek ise zor.

SlashLeaks

Sızan görüntüler herhangi bir resmiyet taşımadığından, iPhone 11'in böyle olmayacağını ummaya devam edebilirsiniz.

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