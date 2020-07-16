iPhone 12'de 5G Olacak mı? Olacaksa Hangi iPhone 12 Modellerinde 5G Olacak?

Artık yeni tanıtılan bazı amiral gemisi statüsündeki akıllı telefonda 5G desteğini görmeye başladık ve önümüzdeki dönemde orta sınıf akıllı telefonlarda da 5G desteği standart hale gelecek. 5G mobil ağların aktif olarak dünya çapında kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber ise, tüm telefonlarda bu yeni nesil ağ teknolojisi mevcut olacak.
Bugün Android tarafına baktığımızda Samsung Galaxy S20'den tutun da OnePlus 8'e Xiaomi Mi 10'dan POCO F2 Pro'ya kadar pek çok akıllı telefonda 5G desteği var. Fakat buna karşılık Apple tarafında hala 5G destekli bir telefon bulunmuyor. iPhone 11'ler için beklenen bu özellik, ne yazık ki bu seride kendine karşılık bulamadı ve Apple kullanıcıları umutlarını iPhone 12 modeline taşıdı.
Uzun zamandır Apple'ın iPhone 12 serisi konusunda çeşitli sızıntılar yapılıyor ve bunlar arasında iPhone 12 serisinin 4 iPhone modelinden oluşacağından telefonların teknik özelliklerine kadar pek çok bilgi yer alıyor. Bunlar arasında önemli bir nokta ise, iPhone 12'de 5G'nin olup olmayacağı.
Hangi iPhone 12 modellerinde 5G olacak?
Önemli kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 12'de 5G desteği olacak. Ancak bu özellik 4 modelde birden yer alacak mı, yoksa yalnızca seride 1 – 2 modelde mi olacak, bu konuda net bir bilgi şimdilik yok.
Buna göre iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Max Pro modellerinin 4'ü de 5G destekli olabilir veya bunlardan yalnızca iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Max Pro modelleri 5G destekli olurken, iPhone 12 ile iPhone 12 Max LTE ile sınırlanabilir; bunu şimdiden söylemesi güç.
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