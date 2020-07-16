iPhone 12'de 5G Olacak mı? Olacaksa Hangi iPhone 12 Modellerinde 5G Olacak?

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 serisi 5G desteğine sahip olacak mı, yoksa Apple, seride sadece 1 modeli mi 5G'li yapacak? Bu soru tüm Apple kullanıcılarının kafasını kurcalıyor.