TikTok Yasağı Hakkında Açıklama Geldi: "Yanlışlıkla Oldu"

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok kullanmayı çalışanlarına yasaklayan Amazon'dan, kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

Amazon: TikTok Epostası Yanlışlıkla Gönderildi

Amazon, çalışanlarına gönderdiği TikTok ile ilgili epostanın "yanlışlıkla" gönderildiğini söyledi. TikTok, Çin ile veri paylaştığı endişeleri nedeniyle son dönemde şüpheleri üzerine çekmiş durumda.

Amazon, çalışanlarına gönderdiği bir epostada çalışanlarına "güvenlik riskleri" nedeniyle TikTok'u kaldırmalarını istediğini söylenmişti. TikTok ise yaptığı açıklamada Amazon'un endişelerine bir anlam veremediğini dile getirmişti.

Amazon'un gönderdiği söylenen epostada "Amazon epostanıza ulaşmak için TikTok'u 10 Temmuz'a kadar silmeniz gerekmektedir" yazdığı söyleniyor.

Yapay zeka destekli kısa video uygulaması TikTok'un popülaritesi, korona virüsü salgını sırasında iyice artmıştı. Bu durum ABD yönetiminin de dikkatini çekmiş ve Çinli sosyal medya uygulamalarının engellenmesinin planlandığı açıklanmıştı.

TikTok'un sahibi Çin merkezliByteDance olsa da firma, baş yöneticisinin Amerikan olduğunu ve Çinli yetkililerle asla veri paylaşmadığını, paylaşmayacağını söylüyor. Firma, Çin hükümetiyle arasında mesafe olduğunu göstermek için Hong Kong'taki işlemlerini geçtiğimiz günlerde durdurmuştu.

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