Robot Erica, Yüksek Bütçeli Bir Filmde Baş Rolü Üstleniyor

Hollywood Reporter tarafından bildirilene göre Erica adlı bir robot, 70 milyon dolarlık bütçeye sahip olan bir bilim kurgu filminde başrol oynayacak. Yapımcıların söylediğine göre film, bir yapay zeka oyuncuya bağlı olan ilk film olacak.
Reporter'ın söylediğine göre film, insan DNA'sını mükemmelleştirmeyi programlayan ancak beklenmeyen tehlikelere karışan, tasarladığı yapay zeka kadının kaçmasına yardımcı olmak zorunda kalan bir bilim adamını takip edecek. Filmin yönetmeni ve Erica'ya eşlik edecek aktör ise henüz duyurulmuş değil.
Erica'nın aslında Tony Kaye (American History X) tarafından yönetilen bir başka filmde ilk rolünü alması bekleniyordu ancak haberde bildirilene göre zaman planlamaları, yapımcıların farklı bir rota izlemelerini gerektirdi. Yapımcılar, robot aktrisin bazı sahnelerini 2019 yılında Japonya'da çekmeye başladılar ve filmin geri kalanını Haziran 2021'de çekmeyi planlıyorlar.
Erica, Japon bilim insanları Hiroshi Ishiguro ve Kohei Ogawa tarafından insan-robot ilişkilerine yönelik araştırmalarının bir parçası olarak geliştirilmişti. Robot, doğal dili algılayabiliyor ve Ishiguro'nun laboratuvarının internet sitesine göre insan benzeri bir sese ve yüz ifadelerine sahip. Yapımcı Sam Khoze'nin Reporter'a söylediğine göre bilim insanları, metod aktörlüğün temellerini AI'ye uygulayarak Erica'ya rol yapmayı öğrettiler.
Ayrıca bu, Erica'nın kamera önündeki ilk rolü değil. Erica'nın kariyeri, 2018 yılında Japonya'da bir haber sunucusu olarak başladı.
Film finansmanı ise Oscar adayı Loving Vincent'in arkasındaki ekip olan Bondit Capital Media, New York tabanlı Ten Ten Global Media ve Belçika'dan Happy Moon Productions tarafından yapılacak.
Erica başroldeki ilk yapay zeka kadın oyuncu olsa da ilk robot aktör de değil. 2015 yılında My Fair Lady'nin bir Alman sahne adaptasyonu olan My Square Lady'de bir robot rol almıştı. Bir yıl önce de bir başka robot, The Metamorphosis'in Japon-Fransız sahne üretimi olan, başrolün Franz Kafka'nın kısa hikayesindekinin aksine bir böcek yerine bir android olarak uyandığı bir sürümünde başrolü oynamıştı. Ishiguro, o robotun tasarımına da yardımcı olmuştu.
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