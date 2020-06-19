iPhone 12'den Çok İyi Haberler

120Hz tazeleme oranı sunacağı bir süredir konuşulan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ın bunu gerçekten yapabileceğine dair bir kanıt ortaya çıktı.
Display Supply Chain Consultants CEO'su ve kayda değer bir sızıntı ismi olan Ross Young, 120Hz tazeleme oranıyla gelecek telefonların bir listesini paylaştı. Listede standart iPhone 12 ve iPhone 12 Max bulunmasa da Huawei Mate 40, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Note 20 Plus / Ultra yer alıyor.
Here is our list of 120Hz phones for 2020. Are we missing any? pic.twitter.com/Kr0UotSCNC— Ross Young (@DSCCRoss) June 15, 2020
Sızıntıya dikkatle yaklaşmakta fayda var, ancak söylenenler önceki dedikodularla uyum gösteriyor.
Bu arada iPhone 12 ile ilgili bir başka iddiaya göre yeni serinin tamamı, iPhone 11'den daha ince olacak. Sızıntının kaynağı olan Çince haber sitesi kuaibao.qq.com, iPhone 12 Pro Max'ın 7,4mm kalınlığında olacağını söylüyor (iPhone 11 Pro Max 8,1 mm idi). Buna rağmen telefonun pil kapasitesinin yükseltileceğini söyleyen site, diğer iPhone 12 modellerinin kalınlığı hakkında bilgi vermiyor.
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