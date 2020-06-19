Elephone, Arena Güvencesiyle Raflardaki Yerini Alıyor! İşte Elephone Cepler

Çin telefon pazarının dikkatleri üzerine toplayan markası Elephone, Türkiye'de online satış kanallarında tüketicilerle buluşuyor. İşte Elephone U3H, Elephone PX, Elephone A7H, Elephone A6Max özellikleri ve fiyatları!

Elephone Telefonlar Türkiye'de Satışa Çıkıyor!

Akıllı telefon ve mobil teknoloji alanında geliştirdiği yenilikçi ürünlerle Çin telefon pazarının dikkatleri üzerine toplayan markası Elephone, Türkiye'de online satış platformlarında ve teknoloji marketlerinde Arena güvencesiyle görücüye çıkıyor.

Son teknoloji, yenilikçi ürünleri ve şık dizaynlarıyla kullanıcıların dikkatini çekecek olan Elephone ürünleri, Türkiye mobil pazarına Arena Bilgisayar'ın gelişmiş satış ve servis koşulları ile sunulacak. Büyük buluşma 18 Haziran'da online platformlarda gerçekleşecek.

Yüksek Teknoloji, Yenilikçi Özellikler

Dört farklı modelle raflardaki yerini alacak olan Elephone, pop-up kamera, çizilmeye dirençli ekran, gizlenmiş kamera deliği, 4.000 mah. güçlü bataryası gibi birçok yenilikçi özelliğiyle kullanıcıları yüksek teknoloji ile buluşturmayı hedefliyor.

Özellikle 8 GB Ram 256 GB hafıza özelliğine sahip olan Elephone U3H (3.499,00 TL) ile orta üst ve üst segmentten, 4 GB Ram 64 GB hafıza özelliği olan Elephone PX (2.199,00 TL) ve Elephone A7H (1.999,00 TL) ile orta segmentten, 4 GB ram 64 GB hafıza özelliğine sahip A6MAX (1.799,00 TL) ile giriş segmentten pazar payı almayı planlıyor. (*Önerilen fiyatlar tüm ürünler için "Tavsiye edilen satış fiyatı"dır.)

Elephone U3H

  • İşlemci: MTK P70
  • Yazılım: Android 9.0
  • Ekran: 6.53''FHD+Delgeç Ekran
  • Hafıza: 8+256GB
  • Kamera: 8MP/5MP+48MP
  • Batarya: 3500mAh
  • NFC+Kablosuz Şarj
  • Yüz Tanıma

Elephone PX

  • İşlemci: MTK 6763
  • Yazılım: Android 9.0
  • Ekran: 6.53''FHD+18.9 Full Ekran
  • Hafıza: 4+64GB
  • Kamera: Pop-up Camera
  • Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
  • Batarya: 3300mAh

Elephone A7H

  • İşlemci: MTK6763
  • Yazılım: Android 9.0
  • Ekran: 6.41''HD+Full Ekran
  • Hafıza: 4+64GB
  • Kamera: 8MPR: 16MP+2MP
  • Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
  • Batarya: 3300mAh
  • Punch Hole Ekran

Elephone A6Max

  • İşlemci: MTK 6262
  • Yazılım: Android 9.0
  • Ekran: 6.53''HD+Damla Ekran
  • Hafıza: 4+64GB
  • Kamera: 20MP/20MP+2MP
  • Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
  • Batarya: 3450mAh/3950mAh
  • NFC veya Kablosuz Şarj

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