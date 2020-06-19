Zoom Kullanıcıları İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor: Uçtan Uca Şifreleme Zamanı

Zoom, çarşamba günü yaptığı bir duyuruyla uçtan uca şifrelemeyi tüm kullanıcılarına sunmayı planladığını söyledi. Bu işlev, şu an yalnızca ücret ödeyen kullanıcılara sunuluyor.
Popüler video konferans uygulaması, uçtan uca şifreleme işlevinin erken beta sürümünü Temmuz 2020'de kullanıma açacak. Firma daha önceki bir açıklamasında, yasa dışı etkinliği engellemek için uçtan uca şifrelemeyi ücretsiz kullanıcılara sunmayacağını söylemişti. Ancak modern uygulamaların aksine olan bu garip yaklaşım, ciddi güvenlik ve gizlilik endişelerine yol açıyordu.
Değişiklik olumlu olsa da, Zoom'da tam olarak güvende olmayacaksınız gibi görünüyor. Verilen bilgiye göre varsayılan olarak AES 256 GCM şifrelemesi kullanılacak, ancak bunun yazılı sohbetleri muhtemelen kapsamayacağı belirtiliyor. Buna ek olarak uçtan uca şifreleme PSTN veya SIP konferans telefonlarında soruna yol açabildiğinden, bu cihazları kullanırken şifrelemeyi kapatmak gerekebilir.
Uçtan uca şifreleme işlevini kullanmak isteyenlerin kendilerini bir defaya mahsus olarak doğrulamaları gerekecek. Bunun için telefon numaranıza gönderilecek bir kısa mesaj kullanılacak.
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