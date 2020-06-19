Zoom Kullanıcıları İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor: Uçtan Uca Şifreleme Zamanı

Daha önce uçtan uca şifreleme işlevini ücretsiz kullanıcılara sunmayan Zoom, bir karar değişikliği yaptı ve işlevi yakında herkese getireceğini duyurdu.