Netflix Dizisi Sosyal İkilem, Facebook'u Fena Halde Kızdırdı

Facebook, Netflix'in The Social Dilemma (Sosyal İkilem) belgeselinin gerçekle alakası olmadığını ve sansasyonellik için çekildiğini söyleyerek akış devine öfke kustu.

  • Levent Öztürk
Facebook'tan Social Dilemma belgeseline eleştiri
Netflix

Netflix'in yeni belgeseli The Social Dilemma (Sosyal İkilem), sosyal medyanın hayatımız ve zihin sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında tartışmaları alevlendirdi ve sonunda, Facebook da resmi olarak bu tartışmaya katıldı. Firma, sitesinde yaptığı "Social Dilemma Neyi Yanlış Anladı" başlıklı yayın ile belgeselin "asıl meseleyi sansasyonalizm içerisine gömdüğünü" söyledi.

Facebook, belgeselin yapımcılarının bahsi geçen firmalarda şu anda çalışan veya farklı görüş açıları olan kişilerin fikirlerini belgesele dahil etmediğinden şikayetçi.

Facebook'un yazdığına göre yapım "teknolojiye nüanslı bir bakış sunmaktansa, sosyal medya platformlarının karmaşık toplumsal problemler konusunda günah keçisi ilan edilmeleri için çarpıtılmış bir görüş sunuyor. Ayrıca ortaya koydukları sorunları çözmek için firmalar tarafından ele alınmış çabaları, eleştirel veya başka bir şekilde, kabul de etmiyorlar. Bunun yerine uzun yıllardır içeride olmayan kişilerin yorumlarını kullanıyorlar."

Facebook ayrıca, yapımda iddia edildiği gibi kullanıcıların ürün olarak görmediğini söylüyor: "Facebook reklamlar tarafından kaynak sağlıyor ve böylelikle insanlar(ın kullanımı) için bedava kalıyor."

Firma, algoritmalarını da savunarak Facebook'un teknolojisinin platformu kullanışlı tuttuğunu belirterek, Netflix gibi algoritma kullanan diğer firmalara işaret ediyor: "Algoritmaları 'çılgın' olarak göstermek, komplo teorisi belgeselleri için iyi bir malzeme oluyor ancak gerçek çok daha az eğlenceli."

Facebook'un itiraz ettiği diğer sorunların arasında ise verileri nasıl kullandığı ve kutuplaşma ve yanlış bilgilerin yayılmasına katkıda bulunmada sahip olduğu iddia edilen rolü bulunuyor.

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