YouTube 'artık yatın' diyecek

Sayıları her geçen gün çığ gibi artan YouTube videoları arasında kaybolmak kendini farklı videoların arasında bulmak belki de hiç olmadığı kadar kolay. Bazılarımızın kontrolü kaybedebildiğinin farkında olan YouTube, "dijital sağlık" ve "ekran süresi" işlevlerini genişleterek, artık uyumanız gerektiğini size söylemeye başlıyor.
"Dijital sağlık" yerine doğal bir sağlığı tercih ediyorsanız, kontrolü YouTube'a bırakmak yerine kendi ellerinize almanız daha yerine olacaktır. Ancak bunu bir türlü yapamıyorsanız, YouTube ayarlarından uyuma uyarısının ne zaman görüneceğini seçebileceksiniz. Yeni ayarlar, bir zaman aralığının yanında, bildirimin video sırasında mı, yoksa sonrasında mı görüneceğini seçmenize de izin veriyor.
YouTube'un son birkaç senedir eklemeye devam ettiği dijital sağlık işlevleri, izlediğiniz video sayısını azaltarak aslında kendi bindiği dalı kesiyor gibi görünüyor olabilir. Ancak firma, sağlıksız ve kafası karışık bir müşteri kitlesine sahip olmak istemiyor gibi görünüyor. Burada YouTube'un yaptığı elbette doğru bir davranış, ancak günümüzde parayı ikinci plana atabilen firmalara rastlamak biraz şans işi olabilir.
Yeni işlev, önümüzdeki birkaç gün içinde tüm Android ve iOS YouTube kullanıcılarına ulaşacak.
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