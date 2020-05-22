YouTube 'artık yatın' diyecek

Gözleri kan çanağına dönüşmüş bir izleyici kitlesini pek tercih etmeyen YouTube, yeni işlevini ortaya çıkardı.

YouTube, "Artık Yatıp Uyuyun" Diyecek

Sayıları her geçen gün çığ gibi artan YouTube videoları arasında kaybolmak kendini farklı videoların arasında bulmak belki de hiç olmadığı kadar kolay. Bazılarımızın kontrolü kaybedebildiğinin farkında olan YouTube, "dijital sağlık" ve "ekran süresi" işlevlerini genişleterek, artık uyumanız gerektiğini size söylemeye başlıyor.

"Dijital sağlık" yerine doğal bir sağlığı tercih ediyorsanız, kontrolü YouTube'a bırakmak yerine kendi ellerinize almanız daha yerine olacaktır. Ancak bunu bir türlü yapamıyorsanız, YouTube ayarlarından uyuma uyarısının ne zaman görüneceğini seçebileceksiniz. Yeni ayarlar, bir zaman aralığının yanında, bildirimin video sırasında mı, yoksa sonrasında mı görüneceğini seçmenize de izin veriyor.

YouTube'un son birkaç senedir eklemeye devam ettiği dijital sağlık işlevleri, izlediğiniz video sayısını azaltarak aslında kendi bindiği dalı kesiyor gibi görünüyor olabilir. Ancak firma, sağlıksız ve kafası karışık bir müşteri kitlesine sahip olmak istemiyor gibi görünüyor. Burada YouTube'un yaptığı elbette doğru bir davranış, ancak günümüzde parayı ikinci plana atabilen firmalara rastlamak biraz şans işi olabilir.

Yeni işlev, önümüzdeki birkaç gün içinde tüm Android ve iOS YouTube kullanıcılarına ulaşacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Charlize Theron'un rol aldığı Netflix filmi The Old Guard'dan ilk fragman yayınlandı
A101 21 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
Bir Bedava Sürprizi Daha: Civilization 6'yı Bedava İndirin
realme Adeta Şov Yapıyor! İşte realme'nin İlk Çeyrek Rakamları!
Yemek Yerken Kullanabileceğiniz Bu Maske, Yok Daha Neler Dedirtiyor
2020 Yılının Yeni Call of Duty Oyununun Adı, Bu İddiaya Göre Belli Oldu
HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl alınır? İşte HES koduna ilişkin ayrıntılar

 

 