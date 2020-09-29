iPhone 12 Mini İddiası, Bu Görüntüyle Gerçek Olmaya Biraz Daha Yaklaştı

Ekim'in ortasında tanıtılacağına inanılan iPhone 12 için beklenen tarih giderek yaklaşıyor. Gelen sızıntılarla birlikte "iPhone 12 Mini" dahil yeni iPhone serisi hakkında bilgilerimiz güçleniyor.
"Mini" adının gerçek olduğuna dair bir bilgi, bu kez Twitter kullanıcısı DuanRui'den geldi. Telefonun kılıf etiketlerinden paylaşılan fotoğraflarda 5,4 inçlik en küçük iPhone'un Mini ismini kullandığını görebiliyoruz. Sızıntının kaynağı pek bilinmediğinden, bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var. Ancak bu bilgi, son günlerde güç kazanmaya başladı. Apple'ın ürünlerinde Mini ismini kullanmayı sevdiği biliniyor, bu yüzden iPhone 12 Mini bu sözcüğü kullanan ilk Apple ürünü olmayacak.
5,4 inç iPhone 12 Mini'nin yanında 6,1 inç modeller olan iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Mini dedikoduları doğruysa Max modeli, yalnızca iPhone 12 adıyla çıkabilir. 6,1 inç modellerin arasındaki farklardan biri ise kamera olacak gibi görünüyor. Pro modelin daha iyi kamera sensörleri ve derinlik algılama için LiDAR sensörüyle gelmesi bekleniyor. Bu modelin ekranı da daha iyi olabilir.
En üst model olan 6,7 inç iPhone 12 Pro Max ise dört model arasında en yeteneklisi olacak. Buna karşın tüm modellerin aynı A14 Bionic yonga setini kullanması bekleniyor.
iPhone 12 tanıtımının hangi gün olacağı henüz bilinmiyor ancak beklenen tarih, salı gününe denk gelen 13 Ekim olabilir.
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