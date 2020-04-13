İşte Bilmeniz Gereken 5 PlayStation 5 Özelliği!

PlayStation ekosisteminin son derece güçlü yeni nesil bir üyesi olarak PlayStation 5'i oyuncuların karşısına çıkarmak için gün sayan Sony, kısa bir süre önce PS5 hakkında resmi bilgileri açıklamıştı. 2020'nin sonunda piyasaya çıkması beklenen PS5 için geri sayıma başlamışken, yeni konsolun Xbox Series X ile rekabete farklı bir boyut katması bekleniyor. Peki, PlayStation 5'in bilinmesi gereken en can alıcı 5 özelliği hangisi?
1. Yükleme süreleri "süper hızlı" olacak
PlayStation 5'e yapılan SSD takviyesi sayesinde yeni oyun konsolunun yükleme sürelerini son derece düşürüceği açıklanırken, bu süre gerçekten minimum seviyede olacak. Öyle ki, PlayStation 4 Pro'da açılan bir oyunun yükleme süresi ortalama 8.10 saniye sürerken, PS5'te bu süre 0.8 saniyeye kadar düşecek.
2. Etkileyici 3D Ses Teknolojisi
Sony, PlayStation 5'e özel bir ses teknolojisi hazırlamış. Tempest 3D Audio Engine adı verilen ses teknolojisi, oyun içindeki seslerin daha gerçekçi olarak yansıtılmasını sağlıyor. Donanımın yanı sıra yazılım algoritmalarıyla da desteklenen Tempest 3D Audio Engine, özellikle iyi bir ses sistemi olan oyun severlere gerçerçi ve çevresel ses sağlayacak.
3. PS4 Oyunları ile Geriye Uyumluluk
PlayStation 5, PS4 oyunları ile geri uyumluluk içerecek. Öyle ki, en iyi 100 PlayStation 4 oyununun neredeyse tamamı yeni konsolda oynanabilir olacak. Peki, bu oyunlar hangileri olacak? Şu an için bu belli değil, ancak en iyi 100 PlayStation 4 oyunu içinde kuşkusuz önemli yapımlar yer alacak.
Öte yandan Sony, PlayStation 5'in PS3, PS2 veya orijinal PlayStation ile geriye doğru uyumlu olup olmayacağını henüz açıklamadı, ancak muhtemelen bu olmayacak. Zira şirket, şu ana kadar sadece PS4 hakkında açıklamalarda bulundu.
4. 4K UHD Blu-ray Sürücü
PlayStation 5'te, Blu-ray oynatıcı dahil olacak. Bu açıklama, yeni konsolun tamamen dijital içerikleri destekleyeceğine ilişkin öne sürülen iddiaları çürütürken, PlayStation 5'in iyi bir ev eğlence sistemi olarak kullanılabileceğine de dikkat çekiyor. Yani Blu-ray disklerinizi PlayStation 5'te oynatabileceksiniz.
5. Anında Multiplayer Oyuna Başla
PlayStation 5'te bir oyunun multiplayer özelliklerinden faydalanabilmeniz için tüm oyunu indirmenize gerek olmayacak. Oyunu parça parça yükleyebilecek ve bu sayede bir oyunu satın aldığınızda direkt olarak online maçlara girip, multiplayer özelliklerinden yararlanabileceksiniz.
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