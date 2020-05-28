Samsung'u Galaxy S20'ler Üzdü Galaxy A51 Güldürdü

2020 ilk çeyrek satış rakamları açıklandı. Açıklanan rapora göre Samsung'un büyük umutlar bağladığı Galaxy S20 serisi, şirkete ilk etapta istediğini verememiş gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'u Galaxy S20'ler Üzdü Galaxy A51 Güldürdü

Samsung'un bu yılki amiral gemisi olan Galaxy S20 serisi, Güney Koreli şirket için ortaya pek iyi bir tablo koyamamış gibi görünüyor. Zira açıklanan 2020 ilk çeyrek sevkiyat raporlarına göre Galaxy S20 serisi, Galaxy S10'un gerisinde kalmış.

Açıklanan rapora göre Galaxy S20 serisi, Galaxy S10 satışlarının yüzde 32.6 kadar gerisinde kalmış. 2020 ilk çeyrek satış raporunda toplam 8.2 milyon adet Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra satıldığı bilgisi yer alıyor. Bu 3 telefon arasında ise başı, 3.5 milyon adet ile Galaxy S20 Plus çekiyor.

Galaxy A51 Listede 2'inci Sırada

Samsung'un bu sene ilk çeyrek itibariyle en çok satış oranı yakaladığı telefon ise Galaxy A51 olmuş. iPhone 11'in arkasından en çok satan 2'inci telefon olma başarısı gösteren Galaxy A51, tek başına toplam 6.8 milyon adet satma başarısı göstermiş.

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