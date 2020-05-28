Türkiye'nin Oyun ve Gençlik Festivali Chapter, Evinize Geliyor!

Her yıl Multiplayer organizasyonuyla 5binden fazla katılımcı ile gerçekleşen Türkiye'nin oyun ve gençlik festivali Chapter, dokuzuncusu ile 29-30-31 Mayıs'ta evlerinizin en rahat köşesinde yapılacak.