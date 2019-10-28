RAW Nedir, JPEG Karşısında Hangi Avantajları Var?
Özellikle dijital SLR sahiplerinin tanıdığı RAW dosya biçimi ne işe yarar, JPEG'den daha mı iyi? İşte RAW'ın avantajları, dezavantajları...
Dijital SLR veya aynasız kamera kullanıyorsanız, JPEG ve RAW dosya biçimleri arasında seçim yapabildiğinizi biliyorsunuzdur. Peki hangisi, ne zaman daha uygun? Bu soruyu cevaplamak için aşağıda RAW ve JPEG'yi karşılaştıracağız.
RAW Dosyası Nedir?
Film negatiflerine benzetebileceğimiz RAW dosyaları, daha sonra işlemek üzere tüm fotoğraf bilgilerini içerirler. RAW dosyalarının tek bir standardı bulunmamaktadır. En çok kullanılan RAW türü, Adobe'nin DNG formatıdır. Ancak bu, Nikon, Canon veya Sony kameraların kullandığı bir format değildir. Bazı kameralar, RAW olarak bilinen bir formatla fotoğraf çekse de, çoğu bunu yapmaz.
RAW dosyaları, Adobe Lightroom, Photoshop gibi özel programlarla açılıp düzenlenebilirler. Ücretsiz düzenleme programları arasında ise Darktable ve RawTherapee sayılabilir.
Fotoğrafçılar Neden RAW'ı Tercih Ediyor
RAW'ı savunan çok sayıda fotoğrafçının olmasının bazı nedenleri var.
RAW Daha Çok Veri Saklar: RAW, fotoğrafı çektiğiniz sıradaki tüm verileri saklar. Bu dosyaları kayıpsız WAV ve FLAC ses dosyalarına benzetebiliriz.
RAW Dosyaları Düzenlemeye Daha Uygundur: RAW işlenmemiş olduğundan, onları işlemek sizin işiniz. Kameranın depoladığı verileri kullanarak aydınlık veya karanlık alanlardaki ayrıntıları geri getirebilirsiniz.
Orijinal Veriyi Korumuş Olursunuz: RAW dosyalarını düzenleyen çoğu program, değişiklikleri JPEG gibi ayrı bir dosyaya kaydediyorlar. Ancak elbette benzer şekilde JPEG'leri de korumanız mümkün.
RAW'ın Dezavantajları
RAW dosyaları müthiş olduğu kadar, bazı olumsuz yanlara da sahipler.
Sizi Yavaşlatırlar: RAW dosyasını yazıcıya veya arkadaşlarınıza göndermek için başka bir dosya türüne dönüştürmeniz gerekecektir. Bu ise bilgisayarın başına oturup, resimleri PC'ye aktarıp, bunları düzenleyip, bir başka dosya türüne dönüştürülmelerini beklemek anlamına geliyor.
Zaman içinde pratikle bu süreci hızlandırmanız mümkün olabilir, ancak bu bile kullanıma hazır bir dosya kadar hız sunmayacaktır.
RAW Dosyalarını Nasıl İşleyeceğinizi Bilmeniz Gerekli: RAW'ın potansiyelini ortaya çıkarmak için Darktable gibi bir programı nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Pozlama, beyaz dengesi ve dinamik aralık gibi konseptler hakkında bilginiz olması gerekli. Seçtiğiniz resim düzenleme programı gerekli ayarları kendi yapabilir, ancak kendi ayarlamalarınızı yapmayacaksanız, kamera üreticisinin sunduğu işleme seçeneklerini kullanmanız daha yerinde olacaktır.
Resim görüntüleyiciniz RAW dosyalarını desteklese bile, hiç dokunmadığınız RAW dosyaları soluk görünebilir.
RAW Dosyaları Daha Büyüktür: RAW dosyaları kayıpsız olduğundan boyutları JPEG'ye göre oldukça büyüktür. Yeni fotoğraflar için RAW ve JPEG dosyalarını aynı anda kaydetmeyi seçerseniz, bellek kartınızda, PC'nizde veya bulut depolama alanında daha da çok yer kullanmış olacaksınız.
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