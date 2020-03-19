Vodafone, Operatör Adını #EvdeKal Olarak Değiştirdi

Hepimiz, bir cep telefonu operatörüne aboneyiz. Ve doğal olarak, telefonlarımızda hangi operatöre bağlı olduğumuzu görebildiğimiz bazı alanlar mevcut. Örneğin Phone'larda sol üst köşede operatör adını görebiliyoruz. Samsung veya pek çok Android telefonda ise, Hızlı Erişimi açtığımızda alt kısımda operatör adının yazdığını biliyoruz.
Vodafone, Coronavirüs (COVID-19) salgını sonrasında, oldukça güzel bir işe imza attı ve operatör adını, #EvdeKal şeklinde değiştirdi. Vodafone aboneleri, artık operatör adı yerine, bu hashtag'i görüyorlar.
Vodafone Operatör Adı, Artık #EvdeKal
Toplumsal bilinci artırmamız gereken zor günlerden geçiyoruz ve Vodafone'un bu hamlesi, alkışı hak ediyor. Küçük bir fark bile yaratabilirse, bunun insanlık için değeri tartışılmaz seviyede olacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın