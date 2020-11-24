iPhone 12 Pro Max Parçalandı, Dev Kamerası Tüm Haşmetiyle Ortaya Çıktı

iPhone 12 Pro Max de kaderinden kaçamadı; iFixit tarafından parça parça edildi. Böylece, içinde yer alan devasa kamerası da ortaya çıkmış oldu. İşte iPhone 12 Pro Max'in içindekiler...