iPhone 12 Pro Max Parçalandı, Dev Kamerası Tüm Haşmetiyle Ortaya Çıktı

iPhone 12 Pro Max de kaderinden kaçamadı; iFixit tarafından parça parça edildi. Böylece, içinde yer alan devasa kamerası da ortaya çıkmış oldu. İşte iPhone 12 Pro Max'in içindekiler...

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 Pro Max'teki Dev Kamera Ortaya Çıktı

Apple'ın son akıllı telefon serisi iPhone 12'ler yakında tanıtıldı ve global çapta satışa sunuldu. Ülkemizde de geçtiğimiz günlerde fiyatları açıklanan iPhone 12 serisi, gerçekten de sahip oldukları fiyat etiketleri ile el yakıyor. En ucuz model olan iPhone 12 mini'nin fiyatı 10 bin TL'yi bulurken, iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

iPhone 12 Pro Max'in pahalı olduğu bir gerçek. Bu fiyata diğer markalarda katlanan akıllı telefon modellerinin olduğunu da söylemek lazım. Ancak telefon kendi içinde başarılı özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri dev bir kamera bloğuna sahip olması.

iFixit ekibi, yine klasik olarak yeni iPhone'u da parçalarına ayırmış. Bu defa iPhone 12 Pro Max'i konuk eden ekip, telefonun içinde oldukça büyükçe ölçüde bir kamera bloğunun yer aldığını raporuna eklemiş. Hemen aşağıdaki videoda ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

iPhone 12 Pro Max Teardown - LIVE!iPhone 12 Pro Max Teardown - LIVE!
Join Kay-Kay and Kyle in our video studio right now for their rock, paper, scissors competition—winner gets to open up the iPhone 12 Pro Max. Then stick around for their initial thoughts and impressions about the insides of the phone! Subscribe to our channel for all our latest teardown and repair videos! Follow us on Twitter: Check us out on Facebook:

Telefonu parçalarına ayırırken elbette tamir edilebilirlik derecesini de ölçümleyen iFixit, iPhone 12 Pro Max'in onarımını, diğer iPhone 12 modellerine göre daha kolay bulmuş. Ancak buna karşın yine de iPhone 12 Pro Max'e 10 üzerinden 6 puan vermiş.

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