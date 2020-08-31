iPhone 12'nin Şarj Cihazı Konusu, İyice Bilmeceye Döndü

iPhone 12'nin kutusundan bir şarj adaptörü ve bir kulaklık çıkacak mı; çıkmayacak mı? Farklı iddialar, konuyu adeta bir bilmeceye çevirdi. İşte yeni iddia...

iPhone 12'ye şarj cihazı var mı; yok mu?

iPhone 12'nin kutusuna EarPods'un ve şarj cihazının dahil edilmeyeceğini daha önce duymuştuk. Şimdi aynı söylenti, bu kez Tayvan'dan yeniden ortaya çıktı. Böylece, Apple'ın bu kararından vazgeçmesini bekleyenlerin hayalleri, bir kez daha suya düşmüş oldu.

Araştırma firması TrendForce'a göre Apple, iPhone 12'nin kutusuna kablolu kulaklıkları ve şarj adaptörünü dahil etmeyecek. Bunun nedeni, rapora göre 5G nedeniyle maliyeti "önemli ölçüde artan" iPhone 12'nin maliyetini düşük tutmak. Gelen bilgiler arasında Lightning'ten USB-C'ye dönüştürme kablosunun kutuya dahil edilip edilmeyeceğine dair bir bilgi yok.

TrendForce'un bu bilgiyi nereden aldığını bilmediğimizden iddiaya dikkatle yaklaşmakta yarar var. Şarj cihazı neredeyse herkeste olduğundan, Apple böyle bir tasarruf yolunu izleyebilir. Ancak geçtiğimiz günlerdeki bir sızıntı, tam tersini söyleyerek şarj cihazının iPhone 12 ile beraber geleceğini göstermişti. Bu da, Apple hayranlarını ümitlendirmeye yetmişti.

Şarj adaptörünün ve EarPods'un iPhone 12 ile beraber gelip gelmeyeceğini çok geçmeden, eylül veya ekimde muhtemelen öğreneceğiz.

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