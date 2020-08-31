iPhone 12'nin Şarj Cihazı Konusu, İyice Bilmeceye Döndü

iPhone 12'nin kutusundan bir şarj adaptörü ve bir kulaklık çıkacak mı; çıkmayacak mı? Farklı iddialar, konuyu adeta bir bilmeceye çevirdi. İşte yeni iddia...