iPhone 12, Kablosuz Şarjdaki Sorunu Ortadan kaldıracak

iPhone'unuzu kablosuz şarj yüzeyine bırakıp, geri geldiğinizde doğru koymadığınız için şarj olmadığını gördüyseniz, bu sorunu yaşayan sadece siz değilsiniz. Apple, bu sorunu iPhone 12 ile birlikte çözebilir.
Çince web sitesi ITHome'un Apple'ın üretim süreçlerine ve eline geçen plan resimlerine dayandırdığı yeni raporuna göre firma, iPhone 12'nin kablosuz şarj sistemine bir manyetik bobin dahil edecek. Böylece destekleyen şarj cihazlarını kullandığınızda, telefon kendini otomatik olarak hizalayabilecek. Bununla birlikte bu işlevin sadece belirli şarj yüzeylerinde çalışacağı belirtiliyor.
Apple'ın bir türlü gerçeğe dönüşmeye ve iptal edilen AirPower'ının yeni sürümü, bu işlevi sunmak için geri dönebilir. İşlevin daha sonra kullanılması planlanıyorsa, iPhone 12 tanıtımında işlevden bahsedilmeyebilir.
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