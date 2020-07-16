Apple, iPhone 12 Şarjı Konusunda O Kadar da İnsafsız Davranmayacak

iPhone 12 için son dönemde ortaya çıkan sızıntıların pek çoğu, telefonun kutusunda şarj cihazı bulunmayacağı ve buna ek olarak kutudan kulaklıkların da çıkmayacağı yönünde, ancak Apple fanları için güzel haberler de gelmiyor değil. 9toMac'in son haberine göre Apple bu kadar ileri gitmeyecek.
9to5Mac'in haberine göre Apple, iPhone 12 kutusuna özel bir USB-C to Lightning kablosu yerleştirecek. Kumaş örgü malzemeden oluşacak olan kablo sayesinde, iPhone 12 satın almayı düşünenler telefonlarını Mac bilgisayarlarına takarak veya farklı adaptörler kullanarak şarj edebilecekler. Yazılan haberde, Apple'ın bahsi geçen USB-C kablosunun "malzemesinin çok dayanıklı" olacağı belirtilirken, böylece kullanıcıların uzun yıllar boyu kullanabileceklerine işaret ediliyor.
Elbette yine de iPhone 12'yi adamakıllı şarj edebilmek için ayrı satılacak olan şarj adaptörünü satın almak gerekecek.
iPhone 12 series will be equipped with USB-C to Lightning braided data cable (via. ????) pic.twitter.com/mla5HCKGRU— DuanRui (@duanrui1205) July 14, 2020
Eğer olur da iPhone 12 gerçekten de kutu içeriğinde olması gereken şarj adaptörünü ayrı olarak satışa çıkartırsa, Apple fanlarının bu durumu nasıl karşılayacağını açıkçası biz de çok merak ediyoruz.
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