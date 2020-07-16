Apple, iPhone 12 Şarjı Konusunda O Kadar da İnsafsız Davranmayacak

Apple'ın şimdiden çok tartışılan gelecek nesil telefonu iPhone 12 için şarj konusuna ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Apple, iPhone 12 için o kadar da insafsız davranmayacak!

  • Ercan Uğurlu
Apple, iPhone 12'de O Kadar da İnsafsız Olmayacak!

iPhone 12 için son dönemde ortaya çıkan sızıntıların pek çoğu, telefonun kutusunda şarj cihazı bulunmayacağı ve buna ek olarak kutudan kulaklıkların da çıkmayacağı yönünde, ancak Apple fanları için güzel haberler de gelmiyor değil. 9toMac'in son haberine göre Apple bu kadar ileri gitmeyecek.

9to5Mac'in haberine göre Apple, iPhone 12 kutusuna özel bir USB-C to Lightning kablosu yerleştirecek. Kumaş örgü malzemeden oluşacak olan kablo sayesinde, iPhone 12 satın almayı düşünenler telefonlarını Mac bilgisayarlarına takarak veya farklı adaptörler kullanarak şarj edebilecekler. Yazılan haberde, Apple'ın bahsi geçen USB-C kablosunun "malzemesinin çok dayanıklı" olacağı belirtilirken, böylece kullanıcıların uzun yıllar boyu kullanabileceklerine işaret ediliyor.

Elbette yine de iPhone 12'yi adamakıllı şarj edebilmek için ayrı satılacak olan şarj adaptörünü satın almak gerekecek.

Eğer olur da iPhone 12 gerçekten de kutu içeriğinde olması gereken şarj adaptörünü ayrı olarak satışa çıkartırsa, Apple fanlarının bu durumu nasıl karşılayacağını açıkçası biz de çok merak ediyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? İşte La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
A101 16 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV fırsatı
BİM 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV imkanı
Günün En çok Okunanları
Fiyatı 2500 ile 3.000 TL arasında 8 iyi telefon
Stranger Things 4. sezon heyecanı! Stranger Things 4. sezon tarihi ne zaman
Samsung Galaxy Note 20 Görüntüleri Ortaya Çıktı Fakat Memnun Etmedi
GTA 6 haritası nasıl olacak? GTA 6 konsept harita oluşturuldu
TP-Link'ten Mesh Destekli, Güçlü Modem Archer VR2100 Satışa Çıktı!

 

 