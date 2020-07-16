Apple, iPhone 12 Şarjı Konusunda O Kadar da İnsafsız Davranmayacak

Apple'ın şimdiden çok tartışılan gelecek nesil telefonu iPhone 12 için şarj konusuna ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Apple, iPhone 12 için o kadar da insafsız davranmayacak!