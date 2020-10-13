iPhone 12'nin Şarj Özellikleri İçin Yeni İddialar

iPhone 12 muhtemelen kablosuz şarj yeteneğine sahip olacak. Peki ya ters kablosuz şarj da olacak mı? İşte en son söylenti ve bilinenler.

iPhone 12 için Kablousz Şarj Söylentileri

Apple, 13 Ekim Salı günü yapacağı sanal etkinlikte büyük ihtimalle iPhone 12'yi tanıtacak. Telefonun teknik özelliklerinden 5G yeteneklerine kulağımıza şimdiye kadar birçok dedikodu geldi. iPhone 12'nin kablosuz şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyordu çünkü bu yetenek iPhone 8'den beri her iPhone'da var. Ancak cuma günü gelen bir sızıntı, Apple'ın manyetik MagSafe şarj cihazını da tanıtacağını ileri sürdü.

Çin'in sosyal platformu Weibo'da Kang tarafından paylaşılan görüntüde MagSafe içeren bir manyetik iPhone kılıfı görünüyor. Bunun yanında MagSafe Charger ve MagSafe Duo Charger adında iki resmi Apple kablosu şarj cihazı da yer alıyor. Bunların birinin veya ikisinin 15 watt güç çıktısı sunduğuna inanılıyor.

Yeni iPhone'lardan en azından iPhone 12 Pro modellerinin ters yönde kablosuz şarj işlevi sunabileceği de söyleniyor. Samsung Galaxy S20, Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro gibi rakiplerin tümünde kablosuz ve ters kablosuz şarj bulunuyor.

Dedikoduların doğru çıkıp çıkmayacağını görmek için fazla beklemenize gerek yok. Salı günü yapılacak etkinlikte belki tüm detayları görmeyeceğiz ancak bu ve önceki sızıntıların çoğunun ne kadar doğru söylediğini öğreneceğiz.

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