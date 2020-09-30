iPhone 12 Pro Max, Diğer iPhone 12'lerden Çok Farklı Olacak

Apple'ın iPhone 12'leri tanıtmasına kısa bir süre kalmışken, iPhone 12 Pro Max'in diğer iPhone 12'lerden çok daha özel bir model olacağı ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 Pro Max Farklı Olacak

Apple, artık önümüzdeki ay iPhone 12'yi tanıtılacak. 4 farklı model olarak tanıtılması beklenen iPhone 12'ler için hala sızıntılar sürerken, yeni ortaya çıkan haber ise 2 model arasındaki farkın ciddi boyutta olacağını gösteriyor. iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max arasında önemli farklılıkların olacağı öne sürülüyor.

YouTuber EverythingApplePro'nun verdiği bilgilere göre, iPhone 12 Pro da serinin tepe modeli olacak olsa da, bazı özellikler yalnızca iPhone 12 Pro Max'e özel bırakılacak. 120 Hz ekran tazeleme hızını ve LiDAR sensörünün yalnızca iPhone 12 Pro Max'te yer alacağı bilgisi verilirken, arada ekran boyutları da fark yaratacak. iPhone 12 Pro, 6.1 inç boyutlu ekranla tanıtılacakken, buna karşın iPhone 12 Pro Max'in ekranı 6.7 inç boyutunda olacak.

iPhone 12 Pro Max için özel olabilecek potansiyel ekran ve kamera yükseltmelerinin yanı sıra, her zamanki gibi yeni modelin daha hızlı olması da bekleniyor. Ve elbette artık Apple'ın iPhone'larını 5G ile tanıştıracağı da neredeyse kesin.

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