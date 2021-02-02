iPhone 13'te Çentikten Gidebilir Ama Daha Kalın Bir Çerçeveye de Hazır Olun

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonunun beraberinde getirebileceği değişiklikler hakkında şimdiden pek çok spekülasyon var. En son söylenti, öndeki çentiğinin ortadan kalkabileceği yönünde. Ama bu durumda, çerçeveler kalınlaşabilir...