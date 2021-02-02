iPhone 13'te Çentikten Gidebilir Ama Daha Kalın Bir Çerçeveye de Hazır Olun

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonunun beraberinde getirebileceği değişiklikler hakkında şimdiden pek çok spekülasyon var. En son söylenti, öndeki çentiğinin ortadan kalkabileceği yönünde. Ama bu durumda, çerçeveler kalınlaşabilir...

iPhone'un çentiği gidiyor mu?

Ünlü sızıntı habercisi @MauriQHD'nin Twitter'da yazdığında göre Apple, çentiği olmayan, ancak bunu telafi etmek için dört kenarının etrafında biraz daha kalın çerçevelere sahip bir prototip iPhone 13 cihazı üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, bunun 2021'de piyasaya çıkacak olan iPhone 13'ün prototipi olup olmadığına dair bir garanti yok. Aynı kaynak, Apple'ın üzerinde çalıştığı çentiksiz tasarımın, iPhone 14 gelene kadar hazır olmayabileceğini de söylüyor.

Çentik, iPhone X'in 2017'de piyasaya çıkışıyla beraber iPhone dünyasına adımını attı. Ancak Apple hala daha eski Apple akıllı telefon tasarımını kullanan iPhone SE'yi piyasada tutuyor (daha kalın çerçeve, çentik yok ve altında bir ana ekran düğmesi var).  

Şimdiye kadar iPhone 13 hakkında duyduğumuz söylentilerde çentik vardı, ancak telefonun daha küçük bir çentiğe sahip olacağı iddia ediliyordu. Dört yıl sonra Apple'ın kamera teknolojisini biraz daha kompakt hale getirebilmek için çentik içini de geliştirmiş olması kesinlikle mantıklı geliyor. Daha küçük olabilir, ancak daha fazla sensöre, örneğin bir LiDAR tarayıcıya sahip olabilir.

Bekleyip Apple'ın iPhone 13 için ne planladığını ve öne bakan kameraları ve sensörleri çentiksiz olarak nasıl konumlandıracağını görmemiz gerekecek. Muhtemelen daha kalın bir çerçevenin içine girecekler. Eylül ayına kadar bu konuda yeni sızıntılar geleceği kesin.

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