iPhone 13'te de Çentik Olacak; Ama Bu Kez Farklı Biçimde

Apple'ın iPhone 13 serisinde de, iPhone X'ten beri kullandığı ve ekranda yer alan çentiğe veda etmeyeceği söyleniyor. Ama bu kez çentik, biraz daha farklı olabilir...