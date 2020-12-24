iPhone 13'te de Çentik Olacak; Ama Bu Kez Farklı Biçimde

Apple'ın iPhone 13 serisinde de, iPhone X'ten beri kullandığı ve ekranda yer alan çentiğe veda etmeyeceği söyleniyor. Ama bu kez çentik, biraz daha farklı olabilir...

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13'ün çentiği farklı olacak

Apple iPhone serisiyle ilgili iPhone X'ten bu yana önemli şikayetlerimizin başında, ekranın üzerindeki büyük çentik alanı geliyor. iPhone X'ten bu yana tanıtılan tüm modellerinde bu çentik alanına geniş bir şekilde ekranın üzerinde yer vermeyi sürdüren Apple, nihayet iPhone 13'e bu kamburdan kurtulacak gibi görünüyor.

iPhone 13 ile ilgili DigiTimes'tan gelen yeni bilgilere göre Apple, yeni seride çentik alanını daraltacak. Böylece daha fazla ekran alanı sağlanabilecekken, kamera yeteneklerinden ise feragat edilmeyecek. Bilindiği gibi iPhone'ların bu çentik alanında ön kameranın yanı sıra FaceID teknolojisinin işlenmesini sağlayan TrueDepth kamera sistemi ve bir dizi sensör yer alıyor. Apple'ın bu alanı nasıl daraltacağı şimdilik bilinmiyor.

2021'e girmemizle beraber iPhone 13 serisi hakkında bilgilerin sayısı da artacak. Muhtemelen çok geçmeden bu konuya ilişkin yeni bilgiler de gelecektir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
Bill Gates Hakkında Az Bilinen 8 Şaşırtıcı Detay
iPhone 13'te de Çentik Olacak; Ama Bu Kez Farklı Biçimde
WhatsApp, İsrailli Firmayla Verdiği Savaşta Artık Yalnız Değil
Epson Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçti
Bir Çeşit Skandala Dönüşen Cyberpunk 2077'nin Satış Rakamları Açıklandı

 

 