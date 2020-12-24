iPhone 13'te de Çentik Olacak; Ama Bu Kez Farklı Biçimde

Apple iPhone serisiyle ilgili iPhone X'ten bu yana önemli şikayetlerimizin başında, ekranın üzerindeki büyük çentik alanı geliyor. iPhone X'ten bu yana tanıtılan tüm modellerinde bu çentik alanına geniş bir şekilde ekranın üzerinde yer vermeyi sürdüren Apple, nihayet iPhone 13'e bu kamburdan kurtulacak gibi görünüyor.
iPhone 13 ile ilgili DigiTimes'tan gelen yeni bilgilere göre Apple, yeni seride çentik alanını daraltacak. Böylece daha fazla ekran alanı sağlanabilecekken, kamera yeteneklerinden ise feragat edilmeyecek. Bilindiği gibi iPhone'ların bu çentik alanında ön kameranın yanı sıra FaceID teknolojisinin işlenmesini sağlayan TrueDepth kamera sistemi ve bir dizi sensör yer alıyor. Apple'ın bu alanı nasıl daraltacağı şimdilik bilinmiyor.
2021'e girmemizle beraber iPhone 13 serisi hakkında bilgilerin sayısı da artacak. Muhtemelen çok geçmeden bu konuya ilişkin yeni bilgiler de gelecektir.
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