iPhone 13 İçin İlk Hayal Kırıklığı: Tüm iPhone'lara LiDAR Planı Suya Düştü!

Işık Algılama ve Menzil (LiDAR), doğru derinlik ölçümü sağlayan bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Apple bu yeteneği öncelikle cihazlarının AR yetenekleri ve Gece Modundaki Portre fotoğrafları için kullanıyor. LiDAR, 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e dahil edildi ve tüm iPhone 13 modellerine de geleceğine dair bazı söylentiler bulunuyordu. Ancak artık durum böyle görünmüyor.
Twitter'daki saygın sızıntı kaynağı @dylandkt tarafından ortaya atılan iddia şu şekilde: "LiDAR sadece pro iPhone modellerine gelecek. Bu yılın başlarında, Apple'ın tüm iPhone 13/12S modellerini LiDAR ile piyasaya sürmek istediği görülüyordu, ancak bir nedenden ötürü bu yıl olmayacak."
Bu yılın başlarından çok sayıda haber, Apple'ın yalnızca premium olanlar yerine tüm iPhone'larında LiDAR tarayıcıları ekleyeceğini belirtmişti. Bu söylentiler, Cupertinolu teknoloji devinin optik şirketi II-VI'ya, yaklaşmakta olan cihazları için yeni bileşenler (LiDAR tarayıcılar da dahil olmak üzere) araştırmasına yatırım yapması için 410 milyon dolar ödül vermesiyle körüklendi.
Ancak ünlü sızıntı kaynağının, teknolojinin bu yıl yalnızca Pro iPhone modellerine geleceğini iddia etmesi ile planlar değişmiş gibi gözüküyor. Tabii ki, bunun herhangi resmi desteği olmayan bir sızıntı olduğunu ve planların bazen donanımın piyasaya sürülmesine kadar geçen dönemde değişebileceğini unutmamakta fayda var.
Kısacası henüz kesin bir yorum yapmak için çok erken ve iPhone 13'ün tüm teknik özelliklerini bilmesek de, sızıntılar pek çok şeyi söylüyor. Bu yılın iPhone yenilemesinin 120Hz ekrana, daha küçük bir çentiğe, daha iyi soğutma için bir buhar haznesine, daha küçük pillere ve 1 TB'a kadar depolama seçeneğine sahip olacağına dair söylentiler bulunuyor. Ayrıca, birden fazla ülkede daha hızlı 5G'yi destekleyeceğine dair tahminler de söylentilerin arasında yer alıyor. Apple, Eylül ayında yeni donanımını resmen tanıttığında, tüm bu söylentilerin ne kadar geçerli olduğunu kesin olarak öğreneceğiz.
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