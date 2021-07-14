iPhone 13 İçin İlk Hayal Kırıklığı: Tüm iPhone'lara LiDAR Planı Suya Düştü!

Apple'ın iPhone 13'lerin tüm modellerine LIDAR sensörü yerleştirme planı, görünüşe bakılırsa başka bir bahara kaldı!

  • Levent Öztürk
iPhone 13'lerin hepsinde LiDAR olmayabilir...
EverythingApplePro

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