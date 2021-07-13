Quacomm'un İlk Telefonun Tam Adı ve Satış Fiyatı Belli Oldu!

Qualcomm'un ASUS ortaklığıyla üreteceğini açıkladığı, kendi markasını taşıyan ilk telefonun adı ve satış fiyatı belli oldu!

  • Levent Öztürk
Quacomm'un İlk Telefonun Adı ve Fiyatı Belli Oldu!

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