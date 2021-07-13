Quacomm'un İlk Telefonun Tam Adı ve Satış Fiyatı Belli Oldu!

Galaxy S21 Ultra'nın, özelliklerin ve performansın doğru dengesini sunan mevcut en iyi Android akıllı telefon olduğu söylenebilir. Ama geçtiğimiz günlerde tanıtılan, Qualcomm markalı ilk telefon Snapdragon Smartphone for Insiders ile yeni bir rakibi olduğu kesin. Eğer merak ediyorsanız, evet, Qualcomm'un ilk akıllı telefonunun adı bu olacak. Cihaz üst düzey özelliklere sahip ve ASUS ortaklığı ile tasarlandı ve üretiliyor.
Kaçıranlar için kısaca tekrarlayalım... Snapdragon Smartphone for Insiders'ı (EXP21) minimalist bir tasarıma sahip olsa da üst düzey özellikler barındırıyor: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç Süper AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı, 1.200 nit'e kadar çıkan en yüksek parlaklık (HDR10+ oynatma sırasında), %111,23 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve Gorilla Glass Victus koruması... Kutudan çıktığı haliyle Android 11 ile çalışıyor (stok Android kullanıcı arayüzü ile) ve Snapdragon 888 işlemci, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama donanımına sahip.
Snapdragon Smartphone for Insiders Kaç Para?
Telefon, özel bir çift birinci sınıf gerçek kablosuz kulaklık (aptX LL ile 299 dolar Master & Dynamic MW08), iki örgülü USB Type-C kablosu, 65W Hızlı Şarj 5.0 adaptörü ve özel olarak tasarlanmış bir koruyucu kılıf ile beraber sunuluyor ve bu paketin tamamı, Galaxy S21 Ultra'nın lansman fiyatının 300 dolar üzerine çıkarak 1.500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Telefon, Ağustos ayında Çin, Almanya, Japonya, Kore, ABD ve Birleşik Krallık'ta ve ardından Hindistan'da piyasaya sürülecek.
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