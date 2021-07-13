NVIDIA, Laptop'lara Özel RTX 30 SUPER Serisi Ekran Kartları İçin Hazır

NVIDIA, geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES 2021 fuarında, dizüstü bilgisayarlar için RTX 3080, RTX 3070 ve RTX 3060 ekran kartlarını içeren RTX 30 serisi mobil GPU serisini tanıtmıştı. Daha sonra da yine laptop'lar için RTX 3050 Ti ve RTX 3050 ekran kartı modellerini de tanıtan şirket, şimdi de SUPER serisi için kolları sıvamış.
Yayınlanan yeni bir rapora göre, NVIDIA, GA103S ve GA107S olarak adlandırılan 2 farklı GPU üzerinde çalışırken, bu 2 çipin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. GA103S'in RTX 3080 SUPER olduğu iddia edilirken, bu GPU'da 7680'e kadar CUDA çekirdeği yer alacağı ve hafız kapasitesinin de 10 veya 20 GB GDDR6X olacağı öne sürülüyor. GA107S için ise henüz hiçbir bilgi bulunmuyor.
NVIDIA'nın bu yeni modellerini, bu yıl içinde piyasaya sürüleceği söylenen Alder Lake-P isimli 12'inci nesil Intel mobil CPU'lara eşlik etmesi için planladığı da söylenenler arasında.
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