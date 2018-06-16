iPhone 3GS, 40 Dolara Geri Döndü!

Bir mobil hizmet sağlayıcısı, Apple'ın sekiz senelik telefonunu 40 dolara tekrar satışa sunacağını duyurdu!

iPhone 3GS, 40 Dolara Geri Döndü!

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