iPhone 5'in Çalışması için Güncellemeniz Gerekli!
iPhone 5'in birçok işlevinin devre dışı kalmasını istemiyorsanız, bu güncellemeyi yüklemeniz şart!
2012'de çıkan iPhone 5'i sabırla kullanmaya devam ediyorsanız, önümüzdeki hafta yayınlanacak iOS 10.3.4 güncellemesini yüklemeniz gerekiyor. Aksi halde telefonunuz, bir sorundan dolayı birçok işlevinden yoksun kalacak.
Güncellemeyi yüklemeyenler, App Store, iCloud hizmetleri, eposta gönderip alma ve web'e erişim gibi işlevlerden yoksun kalacaklar. Apple, sorunun GPS ile ilgili bir zaman hatasından kaynaklandığını söylüyor. Çoğu cihaz bu konuda önlemini alsa da, bazı eski cihazların kafası karışabiliyor. Bu eski cihazlara iPhone 5 de dahil.
iPhone 5 kullananların bu durumdan haberi var, çünkü firma bir süredir tam ekran uyarılar gösteriyor. 3 Kasım'ın güncellemeyi yüklemek için son tarih olacağı söyleniyor. Bu tarihi kaçırırsanız, güncellemeyi yüklemek için cihazı PC'ye bağlayıp yüklemeniz gerekebilir.
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