iPhone 6, 6 Plus ve 5S'e iOS 13 yok
Hangi iPhone'lar iOS 13'e güncellenecek, hangileri dışarıda kalacak?
Apple, yeni nesil mobil yazılımı iOS 13'ü dün başlayan WWDC 2019'da tanıttı ancak bazı eski iPhone'lar, yeniliklerden mahrum kalacak.
iOS 13'ün iPhone 6S ve yukarısıyla uyumlu olacağı Apple tarafından doğrulandı. Bunun anlamı, iOS 12'yi alan iki nesil cihazın bu sene iOS 13'e yükseltilmeyeceği. Yani iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, iOS 13'ün koyu mod, daha yüksek performans ve yeni Maps uygulaması gibi yeniliklerinden faydalanamayacak.
iOS güncellemelerini alamayan iPhone kullanıcıları, telefonlarını yükseltmeyi düşünebilirler ancak Android'e geçmeyecekseniz, yeni iPhone için eylül ayını beklemenizde fayda var.
Bu sene gelecek iOS 13'e uyumlu iPhone'lar şöyle sıralanıyor:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
iPad'inize iPadOS gelecek mi?
Apple, iPad Air 2 ve sonrasının, tüm iPhone Pro modellerinin, beşinci nesil iPad ve sonrasının, iPad mini 4 ve sonrasının iPadOS'a yükseltileceğini doğruluyor. Peki bu sene gelecek olan güncellemeyi hangi iPad'ler kaçıracak? Bu sorunun kısa bir cevabı var: Güncelleme iPad Air, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3'e gelmeyecek.
Bu sene iPadOS'a güncellenecek iPad'lerin listesini aşağıda bulacaksınız.
- iPad Pro 12.9 (2018)
- iPad Pro 12.9 (2017)
- iPad Pro 12.9 (2015)
- iPad Pro 11 (2018)
- iPad Pro 10.5 (2017)
- iPad Pro 9.7 (2016)
- iPad Air (2019)
- iPad Air 2
- iPad (2018)
- iPad (2017)
- iPad Mini (2019)
- iPad Mini 4
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