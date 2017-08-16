iPhone 8, Yanında Apple Watch 3'ü Getirebilir!

Apple, önümüzdeki ay gerçekleşecek iPhone etkinliğinde, iPhone 8'in yanında sadece iPhone 7S'leri değil, çok daha fazlasını tanıtabilir...

iPhone 8, Apple Watch 3 İle Birlikte Gelebilir

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