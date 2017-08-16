iPhone 8, Yanında Apple Watch 3'ü Getirebilir!
Apple, önümüzdeki ay gerçekleşecek iPhone etkinliğinde, iPhone 8'in yanında sadece iPhone 7S'leri değil, çok daha fazlasını tanıtabilir...
CNBC'nin en son raporuna göre Apple, Eylül ayında gerçekleşecek olan iPhone etkinliğinde iPhone 8, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus ile birlikte Apple Watch 3'ü de açıklayabilir. Rapor ayrıca Watch 3'ün hücresel bağlantı özelliğine de sahip olabileceğini belirtiyor. Bu da cihazın iPhone'a ihtiyacı olmadan arama yapabileceği, SMS atabileceği ve müzik oynatabileceği anlamına geliyor.
Orijinal Watch ve kardeşi Watch Series 2 akıllı saatleri piyasaya sürmesinden beri, Apple giyilebilir teknoloji piyasasında gerilemeye başlamıştı. Watch 3 ile birlikte gelen özellikler, akıllı saat severlerin ilgisini tekrar Apple'a çekebilir.
"Konuda bilgili bir kaynak" gösteren CNBC raporu, daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan iddiayı da destek olarak kullanıyor. Kuo'ya göre Apple, Watch 3'ü hücresel ve hücresel olmayan iki farklı sürüm haline piyasaya sürecek, ayrıca 38 mm ve 42 mm boyut seçeneklerine de sahip olacak. Apple Watch 3'ün tasarım olarak da önceki cihazların çizgisinden gideceği söyleniyor.
Apple, orijinal Apple Watch'ı Eylül 2014'te gerçekleşen iPhone etkinliğinde açıklamış, Nisan 2015'te ise piyasaya sürmüştü. İki yıl sonra şirket Apple Watch Series 2, 2016'da gerçekleşen etkinlikte açıklanmıştı.
Eğer Apple gerçekten Watch 3'ü önümüzdeki etkinlikte açıklayacak olursa, cihaz bir yıl sonra piyasaya sürülecektir. Şirket çoktan WatchOS 4'ün sonbaharda yayınlanacağını belirtmişti, bu da Watch 3'ün açıklanma olasılığını iyice arttırıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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