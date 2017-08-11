iPhone 8'de Bir Bakışınızla Bildirimleri Susturun
Apple'ın iPhone 8'de kullanacağı iddia edilen yüz tanıma teknolojisi, sandığımızdan da fazlasını yapabilecek!
Apple HomePod yeni bir sızıntı ile iPhone 8 hakkında farklı bir daha ipucu daha verdi. Kaynak kodunda yer alan bazı satırlara bakılırsa, iPhone 8'in bildirimlerini sadece bakışlarınızla susturabileceksiniz.
Geliştirici Guilherme Rambo yaptığı Twitter gönderisinde 'TLAttentionAwarenessObserver' kod satırını paylaştı. Ona göre bu kod, yüz tanıma teknolojisini sayesinde kullanıcının iPhone ekrana bakıp bakmadığı algılanıyor ve buna göre bildirim sesleri kısılıyor.
Resmi olarak doğrulanmasa da bu özelliğin üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi ile hiç de zor olmayacağını ve gayet mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Rambo tarafından paylaşılan daha önceki bir sızıntıda ise yeni iPhone'un kızıl ötesi ışınlar ile kullanıcının yüzünü tarayabildiğini ve topladığı biyometrik veriyi farklı işlevler için kullanabildiğini öğrenmiştik. Aynı teknoojiyi kullanarak, kullanıcının telefona dokunmasa da ekrana baktığını anlayarak bildirimlerin sesi kısılabilir.
Önümüzdeki ay açıklanması beklenen iPhone 8'i dokunmadan yönetmek çok ilginç bir tecrübe olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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