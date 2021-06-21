Parolasız Bir Gelecek Mümkün mü? Şifrelere Ne Zaman Veda Edebiliriz?

Şifreleri kullanmanın vakti çoktan geçti ama neredeyse hepimiz, halen şifre kullanmaktan vaz geçemiyoruz. Peki ama şifresiz bir gelecek mümkün mü? Mümkünse, parolalara ne zaman veda edebiliriz?

21 Haziran 2021 01:43

Levent Öztürk