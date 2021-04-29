iPhone Kullananlar, Katlanabilir Bir Telefona Sıcak Bakmıyor

Katlanabilir telefonlar mobil cihaz endüstrisinin geri kalanına göre halen küçük bir kısım olabilir ancak görünene göre bunun sebebi tüketicilerin ilgisizliği veya isteksizliği değil. Hatta İngiliz firması YouGov tarafından kısa bir süre önce düzenlenen bir pazar çalışması, Samsung'un uzun bir süredir bildiği bir bilgiyi bir kez daha belirtiyor: Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı cebinde Galaxy Z Fold 2 türünde katlanabilir ekrana sahip bir cihaz taşıma fikrini gerçekten ilgi çekici buluyor. Şu an için en büyük sorun ise, bu cihazların fiyatı gibi görünüyor.
Bu ay düzenlenen yeni araştırmaya göre Amerikalıların yarısı yakın gelecekte, fiyatların da biraz düşmesi ile birlikte katlanabilir bir akıllı telefon almayı düşünüyor. Geri kalan yarısı ise büyük oranda iPhone kullanıcılarından oluşuyor. Bunun büyük bir sürpriz olduğu söylenemese de, yine de ilgi çekici bir detay olduğunu belirtilebilir. Zira henüz iOS'lu bir katlanabilir cihaz ortaya çıkmış değil.
Tabi ki Apple'ın da Galaxy Z Flip veya Galaxy Z Fold türü bir cihaz sunması ile beraber bu fikrin büyük oranda değişeceği bir gerçek. Apple'ın katlanabilir telefonunun ise, söylentilere bakılırsa, 2023 gibi erken bir tarihe kadar sunulması bekleniyor.
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