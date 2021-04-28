Windows 10, EcoQoS Özelliği ile Daha Yeşil Bir İşletim Sistemi Oluyor

Microsoft çevreye daha duyarlı bir Windows 10 için EcoQoS özelliğini ve Görev yöneticisinin Eco Modunu tanıttı. Her ikisi de uygulamaların daha az güç çekmesini hedefliyor.