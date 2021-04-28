Windows 10, EcoQoS Özelliği ile Daha Yeşil Bir İşletim Sistemi Oluyor

Microsoft, güç tüketimini azaltmak için Görev Yöneticisi'ne eklediği Eco Modunu ve EcoQoS adlı yeni bir Windows geliştirici özelliğinin önizlemesini tanıttı.
Microsoft, geliştiricilerden, uygun olduğu durumlarda, Windows'tan verimlilik için performanstan ödün vermesini isteyen bir API kullanmalarını talep etti. Program yöneticisi Raymond Li'ye göre yeni Hizmet Kalitesi seviyesi (QoS), "daha yüksek saat hızları daha yüksek performans sağlıyor, ancak güç tüketimi de büyük oranda artıyor" şeklinde açıklanıyor.
Esasen, bir uygulama daha yavaş çalışarak aynı işi daha verimli bir şekilde başarabilir. API, donanım bilgisi gerektiriyor ve ilk ayar, Intel 10. ve 11. nesil mobil işlemcileri, AMD Ryzen 5000 mobil işlemcileri ve Qualcomm işlemcileri destekliyor. Li, masaüstü bilgisayar desteğinin daha sonra geleceğini açıkladı.
CPU güç tüketimi
Diğer bir ilgili mevcut ayar, sürecin güç tüketimini azaltmak için CPU güç yönetimi özelliklerini (Intel'in SpeedStep ve SpeedShift gibi) başlatıp başlatmadığını belirleyen Power Throttling. Güç Kısma olarak da açıklayabileceğimiz bu özellik genellikle bir PC elektriğe bağlandığında devre dışı bırakılıyor. Eskiden güç tüketimini azaltmanın ilgi odağı pil ömrünü uzatmaktı, ancak iklim değişikliği bağlamında, güç kaynağından bağımsız olarak güç tüketimi artık daha önemli hale gelmiş durumda.
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