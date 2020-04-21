iPhone Satışların Nisan-Haziranda Çok Sert Düşebilir

iPhone satışlarının, küresel Koronavirüs salgınından alacağı darbe, rakamlara nasıl yansıyacak? Yeni rapora göre bu darbe, oldukça sert olabilir.

iPhone Satışların Nisan-Haziranda Düşebilir

Covid-19 ve salgını engellemeye yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Apple'ın iPhone sevkiyatının nisan-haziran döneminde yüzde 36 düşebileceği tahmin ediliyor.

Goldman Sachs'ın raporuna göre Apple'ın işleri, bundan sonraki çeyrekte de toparlanmayabilir çünkü firma, amiral gemisi telefonunu kasımda piyasaya sürebilir. Goldman Sachs'a göre bu dönemde iPhone kullanıcılarının Apple'a olan bağlılıklarında bir gerileme olmayacak ancak kullanıcılar, satın alma kararlarını erteleyebilir veya geçen hafta tanıtılan iPhone SE 2020 gibi daha ucuz modellere yönelebilirler. Rapor, bunun sadece Apple'a has bir durum olmadığının da altını çizerken tüketici cihazlarının ortalama fiyatlarının önümüzdeki birkaç ayda düşebileceğini söylüyor.

Bloomberg tarafından yapılan bir anket, haziranda sonlanan çeyrek boyunca Apple'ın 28 milyon cihaz satabileceği sonucuna ulaşmıştı. Bu, önceki yılın rakamlarına göre sert bir düşüşün yaşandığı anlamına geliyor. Buna karşın patron Tim Cook, geçen haftaki bir toplantıda olumlu bir bakış açısına sahipti. Bloomberg'e göre Cook, Apple'ın güçlü finansal konumunun altını çizdi ve ar-geye yapılan yatırımların, aynı zamanda yeni ürünlerin tanıtımının devam edeceğini söyledi.

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