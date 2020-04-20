Samsung, Galaxy S20 Ultra'nın Sorununu Yazılım Güncellemesiyle Çözecek

Samsung, yazılım güncellemesi ile Galaxy S20 Ultra "yeşil renk tonu" sorununu çözecek.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S20 Ultra Ekran Sorunu Çözülecek

Samsung'un en pahalı telefonu Galaxy S20 Ultra için birtakım sorunların olduğu biliniyor. Bunların başında telefonun kamera odak problemleri gelirken, özellikle Galaxy S20 Ultra'nın Exynos'lu sürümünün pil ömrü ve fazla ısınma problemleriyle de başı dertte. Bunlar arasına birkaç gün önce bir yenisi daha katıldı: Ekranda yeşil ton sorunu!

Yine Galaxy S20 Ultra'nın Exynos'lu sürümlerinde ortaya çıkan ekranda yeşil ton problemi, bazı kullanıcılar tarafından rapor edilmiş. Sorunu yaşayan kullanıcıların bahsettiğine göre, ekranı 120 Hz'e alıp, ekran parlaklığını da yüzde 30'un altına alırsanız, bazı uygulamalarda ekranda yeşil tonlar, hemen yukarıda da görebildiğiniz gibi kendini belli ediyor.

Ortaya çıkan bu sorun ise, Samsung'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı Nisan 2020 güncellemesinden sonra ortaya çıkmış. Şimdilik bu sorundan dolayı rahatsız olmak istemeyenler, ekran tazeleme hızını 60Hz'e getirmeleri yeterli. Ancak gelen haberler Samsung'un bu konuda da bir güncelleme yayınlayacağı yönünde. Sorun çok uzun sürmeyecek.

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