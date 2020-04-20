Sony, PlayStation Sahiplerini Kızdıran Haberlerle İlgili İlk Kez Konuştu

Kısa bir süre önce PlayStation'ın özel oyunlarından Horizon: Zero Dawn'ın PC'ye geleceğinin açıklanmasının ardından PlayStation dünyası bir anda ikiye bölünmüştü. PlayStation'a özel olarak hazırlanan oyunların PC ve diğer platformlara çıkmasından rahatsızlık duyan PlayStation fanları, hatırlarsanız benzer tepkiyi Detroit: Become Human'ın PC platformuna çıkmasıyla da vermişlerdi. Üstelik tüm bunların üzerine bir de Amazon Fransa'da ortaya çıkan bir liste, ortalığı bir anda karıştırdı.
Amazon Fransa'da ortaya çıkan listede, Sony'nin popüler pek çok oyununun PC'ye geleceği belirtiliyordu. Bu oyunlar arasında PlayStation'ın ağır topları Gran Turismo Sport, Days Gone, Bloodborne ve hatta The Last of Us Part 2 yer alırken, özellikle kısa bir süre önce COVID-19 salgını sebebiyle ertelenen The Last of Us 2'nin de listede yer alması şok etkisi yarattı. Ancak neyse ki Sony'den konuyla ilgili resmi açıklama gecikmedi.
Sony, PlayStation'a özel olarak hazırlanan The Last of Us Part 2'nin PC'ye gelmeyeceğini açıklarken, yayınlanan bu listelerin doğru olmadığını da söyledi. Başka bir deyişle, bahsi geçen çok sayıda özel PS oyunun, diğer platformlara gelmeyeceğini açıklamış oldu.
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