iPhone SE 2, Tıpkı iPhone X Gibi Görünebilir!
iPhone SE 2'nin tıpkı iPhone X gibi görüneceği iddialarının artık bir kanıtı daha var!
iPhone SE2, yine iPhone 5S'ye mi benzeyecek? Aksesuar üreticisi Olixar tarafından paylaşılan bir tasvire göre, öyle olacak. Ama ayrıca çentikli ekrana sahip bir iPhone X'e de oldukça benzeyecek.
Sıradaki avuç içi dostu iPhone için sızıntılar, geçen ay WWDC 2018 önce başlamıştı ve şimdi bu tasvir, duymuş olduğumuz çoğu şeyi doğruluyor.
iPhone SE'nin boyutunu, tuş dağılımını ve genel olarak tasarımını seviyorsanız, görünüşe bakılırsa yeni modelde kendinizi hiç yabancı hissetmeyeceksiniz. Ama anlaşılan o ki, ekran alanı konusunda bazı önemli geliştirmeler var. Cihaz, dev kenarlarından kurtulurken, ilk olarak iPhone X'te gördüğümüz çentikten kullanıyor.
Apple'ın 2018 telefonlarından yalnızca biri
Apple'ın 2018 için birçok iPhone modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor ve iPhone SE 2 ve iPhone XI de bunların arasında. Eğer 2016'da çıkan iPhone SE'nin varisi bir çentiğe sahipse, bu demek oluyor ki Apple'ın diğer yeni telefonlarında da büyük ihtimalle bu tarz bir görünüş olacak.
Apple, telefonları piyasaya çıkarmayı genelde eylül etkinliğine bırakır ama firmanın SE 2'yi önce çıkarıp, etkinlikte amiral gemisi telefonlarına vurgu yapmak istemesi de olası.
H. Hüseyin Öztürk
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