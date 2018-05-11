iPhone SE 2, Tıpkı iPhone X Gibi Görünebilir!

iPhone SE 2'nin tıpkı iPhone X gibi görüneceği iddialarının artık bir kanıtı daha var!

iPhone SE 2, tıpkı iPhone X gibi görünebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

26 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Android P'nin En Önemli 5 Yeniliği!
Google Duplex Nedir; Ne Sunuyor?
Windows 10'a Yeni İşlevler Geliyor
TP-Link ile Her Köşede İnternet
Steve Jobs'un Apple Watch'tan Haberi Yoktu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir