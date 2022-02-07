iPhone SE 3'te Çok İstenen Bu Özellik Olmayacak!

iPhone 13'ün en iyi özelliklerinden biri, kılıflar, cüzdanlar ve kablosuz şarj cihazları gibi aksesuarları manyetik olarak takmanıza izin veren MagSafe olurken, bu özelliğin bir sonraki iPhone SE modelinde olup olmayacağı merak ediliyor. Daha önce MagSafe'in iPad Pro (2022) gibi ürünlere de gelerek çeşitliliğin artırılacağına ilişkin haberler ortaya çıkmış olsa da, öyle görünüyor ki, iPhone SE 3 bu özellikten nasibini almayacak.
Haberin kaynağı Apple ürünleri hakkında doğru bilgiler yayınlamasıyla ünlü Japon yayın Macotakara. Kaynağa göre, Apple'ın yeni orta sınıf iPhone'u, iPhone SE (2020) ile aynı tasarıma sahip olacak ve kablosuz desteğini içerecek. Ancak buna karşın MagSafe yer almayacak.
Apple'ın SE cihazlarının tipik olarak daha pahalı olan iPhone'ların tüm özelliklerini almadığını biliyoruz. Bu anlamda bu büyük bir hayal kırıklığı olmayacaktır kanaatindeyiz. Ancak bununla beraber iPhone SE 3'ün selefinden çok da büyük fark ortaya koymayacak olması üzücü.
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