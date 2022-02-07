iPhone SE 3'te Çok İstenen Bu Özellik Olmayacak!

Apple'ın beklenen bir sonraki SE modeli olacak olan iPhone SE 3, görünüşe bakılırsa pek çok kullanıcının istediği bu özelliğe sahip olamayacak!

  • Ercan Uğurlu
iPhone SE 3'e MagSafe Şoku!

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