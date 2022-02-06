Boz Ayılar "Öldürme Çılgınlığında": Ekosistemi Tehdit Ediyorlar!

Ayıların doğanın en ölümcül yırtıcılarından olması şaşırtıcı değil. Ancak İsveç'teki araştırmacılar ayıların son dönemde öldürme çılgınlığı içinde oldukları kanısına varmışlar.
GPS tasmaları kullanarak 2 yıl boyunca 15 boz ayıyı izleyen İsveçli araştırmacılar, ayıların bölgeyi ren geyiklerine dar ettikleri sonucuna vardı. Öyle ki ayıların, geyiklerin yavrulama dönemlerini takip ettiklerini ve bununla da kalmayarak geyiklerin göç yollarını da izlediklerini not eden araştırmacılar, bir dişi ayının yalnızca 1 ay içinde 38 ren geyiği yavrusunu öldürdüğünü rapor ediyor.
Rapordaki en dikkat çekici detay, incelenen ayıların ren geyiklerinin yavrulama mevsimlerine göre avlanma alanlarını değiştirmesi olarak değerlendirilirken, Nottingham Trent Üniversitesi Hayvan, Kırsal ve Çevre Bilimleri Okulu'nda vahşi yaşamı koruma uzmanı Dr. Antonio Uzal Fernandez, "Boz ayıların yaşam alanlarını, geyiklerin yavrulama dönemleri arasında değiştirdiklerini gördük," diyor.
Her yıl ren geyiği yavrularının %30'a kadarı ayılar tarafından öldürülmekte ve bu da çobanlar için ekonomik kayıplara yol açmakta. Özellikle dişi buzağıların kaybıyla birlikte, bu ölümlerin ren geyiği sürüleri üzerinde önemli bir demografik etkisi var ve bu da sürünün uzun vadeli canlılığını tehdit edebilir.
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