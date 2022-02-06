Boz Ayılar "Öldürme Çılgınlığında": Ekosistemi Tehdit Ediyorlar!

Boz ayıların son dönemde çevreye saçtıkları dehşet, ekosistemi tehdit eden boyutlara ulaşabiliyor!

  • Ercan Uğurlu
Boz Ayılar, Ormanı Ren Geyiklerine Dar Ediyor

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