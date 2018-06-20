iPhone SE2'yi Bekleyenlere Kötü Haber!
Apple'ın yeni küçük iPhone modeli olması beklenen iPhone SE2, gelen yeni haberlere bakılırsa hiçbir zaman raflara çıkamayabilir!
Apple'ın beklenen küçük, 4 inç'lik iPhone modeli iPhone SE'nin yenilenmiş sürümü SE2 hakkında çok fazla sızıntıya ve söylentiye şahit olduk. Ama görünüşe göre tüm bunlar, asla gerçeğe dönüşmeyecek. Ciddiye alınması gereken kaynakların iddialarına göre, Apple'ın iPhone SE2'yi satışa sunmak gibi bir niyeti yok.
Forbes'e konuşan kılıf üreticisi Olixar'ın bir yetkilisi, bu yıl göreceğimiz 3 iPhone modelinin de "büyük" olacağını söylüyor: 5.8 inç'lik iPhone XI, 6.5 inç'lk iPhone XI Plus ve 6.1 inç'lik iPhone 9. iPhone 9'un, bu modeller arasında uygun fiyatıyla öne çıkması bekleniyor.
Olixar yetkilisine göre Apple, bu yıl 3 iPhone modeli dışında başka bir model sunmayacak. Başka bir deyişle, iPhone SE2 şimdilik söz konusu değil. Kılıf üreticisinin daha önceki yıllarda yaptığı açıklamaların doğruluk oranı düşünüldüğünde, iPhone SE2 için fazla bir ışık görünmediği açıkça ortada.
Bu arada, benzer bir iddianın, Apple konusunda uzman olan analist Ming-Chi Kuo'dan da geldiğini söyleyelim. Bu yılın başlarında açıklama yapan Kuo, Apple'ın iPhone SE2 için yeterli üretim kapasitesine sahip olmadığını, bu yüzden de küçük iPhone'un bu yıl için hayal olduğunu söylemişti.
Cem Sinanoğlu
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