iPhone'unuz Sizi Dinliyor Olabilir: Siri Kayıtları Kaydediliyormuş!

Ortaya çıkan bir iOS 15 hatası, çok sayıda Siri kaydının yanlışlıkla kaydedilmesine neden oldu. Bu da doğal olarak, iPhone'ların kullanıcısını dinlediği iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.