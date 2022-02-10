iPhone'unuz Sizi Dinliyor Olabilir: Siri Kayıtları Kaydediliyormuş!

Hepimizin ortak tedirginliği, "acaba dinleniyor muyuz?" Akıllı telefonların bizi dinlediği endişesi halk arasında epey yaygın. Dinleniyor muyuz, dinlenmiyor muyuz konusu oldukça geniş bir tartışmaya gebe, ancak ortaya çıkan bu hata, iPhone'ların dinlenmesine sebep oluyor; en azından Siri üzerinden...
Bu sorunun kaynağı, iOS 15 ile tanıtılan "Siri'yi İyileştir ve Dikte" seçeneğinin otomatik olarak etkinleştirilmesi olarak saptanmış durumda. Buna göre bu özellik etkin olduğunda, kullanıcının Siri ile yaptığı görüşmeler, analiz amacıyla kaydediliyor. Neyse ki sorun çok ilerlemeden Apple tarafından fark edilmiş ve yayınlanan yeni bir güncelleme ile bu sorun ortadan kaldırılmış durumda.
Apple, iOS 15.2 sürümü ile ortaya çıkan bu sorunu iOS 15.4 sürümü ile kapattıktan sonra, incelemeyi durduklarını ve sorundan etkilenen tüm cihazlardan aldıkları ses kayıtlarını sildiklerini açıkladı. Ancak bu hatanın ortaya çıkmış olması, sonraki olası "hatalar" konusunda telefon kullanıcılarını tedirgin etmeli mi sorusunun yanıtını sizlere bırakıyoruz.
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