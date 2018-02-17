iPhone Uygulamalarına Çıkıntı Zorunluluğu Gelecek

Yeni iPhone uygulamaları, yakında iPhone X'in çentiğine ve yuvarlak köşelerine uygun olarak tasarlanmak zorunda kalacak!

  • Ali Ruhi Öztürk
iPhone Uygulamalarına Çıkıntı Zorunluluğu Gelecek

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